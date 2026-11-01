1-1. La Real Sociedad se atasca con la defensa del Alavés

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El Alavés y la Real Sociedad sumaron un punto en el derbi vasco (1-1) disputado en Mendizorroza, en el que se adelantó el conjunto visitante con un tanto en la primera parte de Ainhoa Marín que fue neutralizado once minutos después por Inés Altamira.

El equipo vitoriano, tras cinco jornadas sin ganar, afrontó el partido con la necesidad de intentar ganar para revertir la mala racha, algo que no consiguió porque se encontró enfrente a una Real Sociedad que, bien plantada, se hizo dueña del juego desde el inicio, contabilizando un 73% de posesión en todo el partido.

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El conjunto donostiarra se adelantó a los 18 minutos por medio de Ainhoa Marín, que remató de cabeza al palo izquierdo una buena asistencia de Intza Eguiguren.

La alegría le duró poco a las visitantes porque Inés Altamira se inventó un disparo desde fuera del área por bajo que entró por el palo izquierdo de la portería defendida por Julia Arrula.

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En la segunda parte el que más buscó el gol fue la Real Sociedad, que pecó de poca profundidad para hacer daño a las zagueras del Alavés, que supieron desbaratar con acierto los acercamientos de las jugadoras visitantes.

Con este resultado el Alavés suma 8 puntos y se mantiene en descenso, mientras que la Real Sociedad, con 10, se queda cerca de la zona baja.

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· Ficha técnica:

1 - Alavés: Sofía Fuente; Ait El Haj, Altamira, Pichi, Izal (Amaya, m.89); Nayadet López; Rivero, Navajas (Reyes, m.90), Elene Viles, Ainhoa Guallar (Brasero-Carreira, m.70); y Carmen Sobrón.

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1 - Real Sociedad: Julia Arrula; Esther Laborde, Nahia Aparicio (Seelenfreund, m.90), Claudia Florentino, Laura Camino; Maren Lezeta, Ainhoa Campo, Intza Eguiguren (Moraza, m.57); Ainhoa Marín (Keefe, m.82), Nerea Eizagirre y Cecilia Marcos.

Goles: 0-1: M.18 Ainhoa Marín; 1-1: M.29 Inés Altamira.

Árbitro: Zulema González (Comité gallego). Amonestó a Merche Izal (m.49), del Alavés; y a Laborde (m.21), Claudia Florentino (m.32), Ainhoa Campo (m.40), Aparicio (90), de la Real Sociedad.

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga femenina disputado en Mendizorroza. EFE