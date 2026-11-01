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0-4. Kerolin marca el ritmo de un derbi teñido de azulgrana

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Palamós (Girona), 1 nov (EFE).- La atacante brasileña Kerolin Nicoli, autora de dos goles y una asistencia, lideró la contundente victoria del Barcelona ante el Badalona Women (0-4) en el derbi catalán disputado en el Estadio Municipal de Palamós-Costa Brava.

La expulsión con roja directa de Lucía Martínez al filo de la hora de juego, cuando el marcador aún reflejaba un 0-1, condicionó el desarrollo de un encuentro en el que el fichaje más caro de la historia de la sección femenina del club catalán acaparó el protagonismo.

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La nota negativa para el equipo que dirige Pere Romeu fue la lesión de la centrocampista Clara Serrajordi, que tuvo que abandonar el terreno de juego tras torcerse el tobillo.

Pese a la baja de última hora de Kika Nazareth, víctima de una nueva lesión muscular que le tendrá aproximadamente un mes de baja, el Barcelona afrontaba el encuentro con la motivación añadida de poder meter presión al Real Madrid, que juega más tarde en Sevilla.

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Con un once marcado por las rotaciones y la presencia de jóvenes como Rosalía y Baha, el conjunto azulgrana buscaba prolongar la buena dinámica de resultados. E impulsado por los reconocimientos cosechados en la gala del Balón de Oro y la goleada europea ante el Koge (0-8), no tardó en plasmar su superioridad.

Habían transcurrido cinco minutos de partido cuando Aitana descargó de primeras para Kerolin, que, con una pisada, superó la salida de Font y definió a placer para el 0-1.

Pese al tempranero gol, el Badalona no renunció a su planteamiento: mantener las líneas juntas y buscar sus opciones al contragolpe.

Sin embargo, apenas encontró espacios para desarrollar su juego ante un rival bien organizado, que monopolizó la posesión y rozó el 80 % durante la primera mitad, aunque su dominio apenas se tradujo en ocasiones claras.

Tras el paso por vestuarios, la expulsión con roja directa de Martínez, que derribó a Julià cuando era la última defensora, terminó de decantar el encuentro a favor del conjunto azulgrana.

Tras revisar la acción en el videoarbitraje, la colegiada señaló penalti y Graham Hansen se encargó de transformarlo para doblar la ventaja barcelonista a la hora de juego.

Con superioridad numérica, el equipo dirigido por Pere Romeu intensificó todavía más su dominio y encontró pronto el premio. Baha estrelló un disparo en el palo y Kerolin, más rápida que nadie para cazar el rechace, aprovechó el balón suelto para firmar el tercer apenas cinco minutos después.

Pina, recién ingresada en el terreno de juego hizo el 0-4 a un cuarto de hora de final. La meta local Txell Font evitó que la diferencia fuera aún mayor con varias intervenciones de mérito y el poste repelió un remate de Torrejón.

- Ficha técnica:

0 - Badalona Women: Font; Carmona, Cubedo, Martínez, García (Carmona, min.82); Julve, Llompart (Kalu, min.82), Navarro, Sánchez (Sarasola, min.74); Uribe (Guijarro, min.74), Uria (Hendriks, min.60).

4 - Barcelona: Coll, Fernández, Torrejón, van Asten (Cámara, min.62), Julià (Brugts, min.73); Serrajordi (Guijarro, min.52), Rosalía; Graham (Pina, min.73), Bonmatí (Schertenleib, min.62), Kerolin; Baha.

Goles: 0-1, min.5: Kerolin. 0-2, min.61: Caroline Graham, de penalti. 0-3, min.65: Kerolin. 0-4, min.75: Claudia Pina.

Árbitra: Arantza Gallastegui (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Cristina Cubedo (min.44), a María Llompart (min.48) y a Izarne Sarasola (min.93) y roja directa (min.59) a Lucía Martínez, por el Badalona Women, y amarilla a Martina Fernández (min.63) por el Barcelona.

Incidencias: Novena jornada de la Liga F Moeve disputada en el estadio municipal de fútbol Palamós-Costa Brava. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). EFE

avm/gmh/jpd

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