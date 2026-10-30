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Marc Márquez domina la tanda libre desde su tercera vuelta, Jorge Martín completa la misma

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha dominado la primera sesión libre del Gran Premio de Malasia de MotoGP desde su tercera vuelta al trazado de Sepang, en tanto que Jorge Martín (Aprilia RS-GP) logró completar la misma.

Marc Márquez marcó un mejor tiempo de 1:58.912, mientras que Jorge Martín acabó vigésimo, controlando en bastantes buenas condiciones el dolor que le pudiera producir la fractura del radio de su brazo derecho, siempre bajo la supervisión del Director Médico, el español Ángel Charte.

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Buena parte de la atención, en la tanda libre de MotoGP, estuvo precisamente centrada en comprobar el rendimiento de Jorge Martín, que se subía de nuevo a la moto apenas seis días de fracturarse el radio.

Martín empleó un vendaje especial para proteger la zona lesionada, sobre la que realizó todo tipo de trabajos de recuperación durante la semana en Kuala Lumpur y seguido atentamente tanto por su equipo como por Ángel Charte.

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La primera referencia válida la marcó su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi (2:00.008), que ya en el siguiente giro bajó de los dos minutos (1:59.386), aunque le duró poco al frente de la tabla, superado por el líder del campeonato, Marc Márquez, quien ya en su tercer giro rodó en 1:58.912, mientras que Jorge Martín era vigésimo.

Tras completar cuatro vueltas, Jorge Martín entró por primera vez en su taller, con aparente tranquilidad y sin dar muestras de que tuviera muchas molestias en el brazo derecho, lo que permitía pensar que su condición física era mejor de lo que se podía pensar.

Quien no estaba tan cómodo sobre la moto era el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), al que le seguía molestando la fractura del dedo índice de su mano derecha y, tras ser atendido por Ángel Charte, fue declarado 'no apto' para el resto del Gran Premio de Malasia.

En el ecuador de esta primera tanda libre Marc Márquez era el referente de MotoGP con ese 1:58.912 como registro a batir por sus rivales en la segunda salida a pista, conseguido en su tercera vuelta, después de fallar en un primer intento al exceder los límites de la pista.

Con todo, el registro del español estaba todavía lejos del récord que en 2024 estableció su compañero de equipo Francesco 'Pecco' Bagnaia al rodar en 1:56.337.

Por entonces, tras el nueve veces campeón del mundo se encontraba un Marco Bezzecchi a casi medio segundo de distancia, y el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), a casi un segundo, diferencia que fue recortando con el paso de las vueltas.

Jorge Martín volvió a salir a pista, ya con una configuración electrónica más 'agresiva' en su moto, para comprobar el rendimiento de ese lesionado brazo derecho, completar apenas tres vueltas y mejorar una posición, decimonoveno.

Cuando estaba haciendo su tercera salida a pista Jorge Martín, Dirección de Carrera mostró bandera roja para que se pudiese limpiar la pista de los trozos del guardabarros delantero de la moto del español Iker Lecuona, sustituto del lesionado Fermín Aldeguer, esparcidos por en medio de la segunda recta del trazado malasio.

Reanudada la sesión, Jorge Martín regresó a pista y en su primera vuelta lanzada ascendió hasta la decimosexta posición, a 1,8 segundos del registro de Marc Márquez, que acabó siendo la vigésima, para volver a entrar poco después en su taller.

En tanto, Marc Márquez, en ese mismo último 'run', ni siquiera intentó mejorar su registro, centrando el trabajo en completar el máximo número de vueltas posibles.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo dominó la sesión libre, por delante de Marco Bezzecchi y de hasta tres pilotos de KTM, Pedro Acosta, el italiano Enea Bastianini y el surafricano Brad Binder. EFE

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