La soprano noruega Lise Davidsen regresa al Liceu para interpretar el 'Réquiem' de Verdi

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Barcelona, 30 oct (EFE).- La soprano noruega Lise Davidsen regresará al Gran Teatre del Liceu los días 3 y 4 de noviembre para interpretar el 'Réquiem' de Verdi, bajo la dirección del maestro Nicola Luisotti, junto a la mezzosoprano Aigul Akhmetshina, el tenor Freddie De Tommaso y el bajo Christian Van Horn.

Serán dos únicas noches en las que algunas de las "mejores voces" de la lírica internacional se enfrentarán al "monumental" 'Réquiem' de Verdi, con el Coro del Gran Teatre del Liceu en el centro de la escena, bajo la dirección de Pablo Assante, asumiendo el protagonismo de una de las grandes obras del repertorio sinfónico-coral.

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Más allá de su carácter litúrgico, el 'Réquiem' es una historia de "pasiones, contrastes y una tensión dramática constante, en la que el coro y la orquesta dialogan en un equilibrio de fuerza y vulnerabilidad".

Estrenado en Milán (Italia) el 22 de mayo de 1874, fue un gran éxito desde el primer momento y, poco después, ya se interpretó en diferentes países, llegando a España el 22 de agosto de 1875 con un gran estreno en el Liceu.

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Se trata de una composición sacra para coro, con cuatro voces solistas y orquesta, que Verdi compuso tras quedar conmocionado por la muerte del poeta Alessandro Manzoni, alguien que, como él, estaba muy comprometido con la unidad de Italia. EFE