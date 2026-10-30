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La DGT pone en marcha un dispositivo por el puente en el que prevé 5,3 millones de viajes

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Madrid, 30 oct (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a las tres de esta tarde una operación especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, puente en ocho comunidades autónomas, un periodo en el que se prevén 5,3 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.

El dispositivo finalizará la medianoche del domingo, 1 de noviembre, en las comunidades donde el lunes es laborable, mientras que se prolongará hasta la medianoche del día 2 en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, en las que esa jornada es festiva, ha informado la DGT.

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Durante estos días Tráfico prevé 5.340.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera, a los que se sumarán numerosos trayectos cortos, especialmente los motivados por las tradicionales visitas a los cementerios de poblaciones de toda España.

Además, es posible que se intensifique el tráfico por carretera como consecuencia de la suspensión del servicio ferroviario hacia Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

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Para velar por la seguridad vial, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos, como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Desde primeras horas de esta tarde se esperan grandes movimientos de vehículos que provocarán retenciones de salida de las grandes ciudades, así como en las principales vías de acceso a la costa, segunda residencia y montaña. Las mayores complicaciones se esperan entre las 16:00 y las 22:00 horas.

La DGT recuerda que el pasado 1 de octubre entró en vigor el llamado 'carril de emergencia' en las autovías y autopistas, una medida que obliga a los vehículos a orillarse para dejar un espacio libre cuando circulen a paso de peatón o se detengan para permitir el paso de vehículos prioritarios.

Desde Tráfico se incide también en la obligatoriedad de usar la baliza V-16 en caso de emergencia. EFE

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