Gael García Bernal, sobre la inmigración: "Se demoniza, pero nos mantiene vivos"

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Valladolid, 30 oct (EFE).- La migración es, para el actor y director mexicano Gael García Bernal, un fenómeno casi biológico que atraviesa todas las culturas, pero que se utiliza como arma arrojadiza por la política: "Se demoniza, pero nos mantiene vivos".

“La migración es la moneda de cambio más fácil para la cuestión política, para los de un lado y para los del otro”, insiste en una entrevista a EFE, durante la presentación de su película 'Hombre al agua' en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

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En este largometraje, que García Bernal dirige y protagoniza, reflexiona desde la sátira sobre el proceso migratorio, el uso instrumental de los desplazamientos forzados por parte del poder político y sus consecuencias.

"Aceptamos la creación del Estado nación como algo completamente natural y como si existiese desde hace siglos y, en cambio el fenómeno de la migración, que es un fenómeno biológico, lo vemos como extraño, que se manifiesta cuando las cosas no funcionan", denuncia el director.

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Por el contrario, García Bernal rechaza esta deshumanización y reivindica el papel de las personas migrantes en lugares como México, que se convierten en un "caldero fantástico" con presencia de todos los países.

‘Hombre al agua’ pone también el foco en los privilegios y las expectativas sociales que moldean a los hombres en México, un fenómeno que García Bernal valora "en crisis", en el mejor sentido de la palabra.

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"Gracias al feminismo logramos tener muchísimos más elementos y palabras", subraya, antes de señalar que estos nuevos conceptos permiten desacralizar y desmitificar la masculinidad tradicional para "construir algo nuevo".

Para el director, examinar la evolución de estos roles de género en los últimos años no solo es una necesidad artística, sino una responsabilidad del cine para "explorar" y para "imaginar" nuevas formas de constituir esta nueva forma de constituirse para los hombres.

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García Bernal ha elegido el humor como un "dispositivo fantástico" para hablar de la complejidad de estos fenómenos, en contraposición con una tendencia pesimista que detecta en la política latinoamericana.

El actor reflexiona también sobre el "auge apocalíptico de la derecha", ya que, a su juicio, "buscan crear ese caos".

En consecuencia, defiende que es necesario detener el pesimismo que existe en México y generar narrativas que, como 'Hombre al agua', conduzcan el pensamiento hacia lugares alegres.

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"Si nos quedamos ahí, es dialogar con el apocalipsis. Con la nada misma no se dialoga", defiende García Bernal.

Con esta obra, García Bernal consolida una etapa tras la cámara que le convierte en una de las figuras principales del cine iberoamericano, una trayectoria que el director continuará desde el humor como un fenómeno que, dice, le resulta inevitable. EFE

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