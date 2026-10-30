Gael García Bernal homenajea a Lula y critica las trampas del "capitalismo rampante"

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Valladolid, 30 oct (EFE).- El actor y director mexicano Gabriel García Bernal ha estrenado este viernes en España su tercera película como realizador ('Hombre al agua'), una comedia muy seria donde además de celebrar a la comunidad de países latinoamericanos, homenajea al presidente electo de Brasil, Lula da Silva, y arremete contra los manejos del "capitalismo rampante".

"He crecido con los hijos de los exiliados de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia, por eso la película apela a esa multiplicidad que nos compone y que también tiene que ver con mi historia, mi biografía", ha argumentado García Bernal durante una comparecencia posterior a la proyección que mañana, sábado, clausurará la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

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En el caso de Brasil, "un país que siempre me ha salvado", ha explicado que cuando se estaba "imaginando" la película, aún en fase embrionaria, "Lula se encontraba en la cárcel, por eso quería hacer una 'antitelenovela' sobre la época sindical" del reciente ganador de las elecciones presidenciales en ese país".

Para ello se ha valido de un recurso como ha sido el de introducir dentro de la película, como parte colateral del argumento, un rodaje en blanco y negro sobre esa etapa, "una especie de metapelícula'", en la que la final Lula se escapa de la cárcel saltando el muro del patio, "como un escape de Alcatraz", ha apostillado en clave de comedia, un género que ha defendido y que predomina en todo el metraje.

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"El humor siempre se ha considerado como algo banal pero en el cine abre compuertas como el detonador fantástico de toda una complejidad, se desenmascara la realidad", ha analizado.

Además es una ayuda "para entender y ver el lado ridículo de las cosas" aunque se traten de las más graves, como una discusión de pareja o la manipulación política, ha ejemplificado García Bernal.

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De masculinidades en crisis, inquietudes personales "y hasta biográficas en algún momento", de soledades, separaciones afectivas "y el manejo político de Latinoamérica" habla esta película, de estreno mundial en el pasado festival de Venecia y que, además de dirigirla, protagoniza el propio Gael García Bernal (Guadalajara, México, 1978), en el papel de un migrante cubano en México.

"De joven estudié en Cuba, hice intercambio escolar, y con México tiene mucha cercanía", ha precisado antes de abundar: "Ser cubano hoy en día es un ejercicio de supervivencia cotidiana, desgraciadamente, pero increíblemente guarda la misma línea genealógica que Latinoamérica, comparte su misma cultura" y "han crecido en una estructura y sistema que les ha dado una profunda formación académica".

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En su tercera película detrás de la cámara, después de 'Déficit' (2007) y 'Chicuarotes' (2019), desliza también críticas al "capitalismo rampante" que, a través de las redes sociales, controla, configura y orienta según sus intereses.

"Sin las redes no existiríamos. Hay una necesidad de manifestar quiénes somos, cómo nos definimos, cómo queremos que la gente nos vea y nos observe: es de las trampas más fantásticas que ha hecho el capitalismo rampante" que, en su opinión, "se puede usar para fines electorales", ha resumido con la mente puesta en uno de los personajes de su filme, un empresario de éxito que decide emprender una carrera política.

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García Bernal sitúa en torno al año 2000, cuando protagonizó 'Amores perros', el papel que le procuró fama, el inicio de una etapa de "neoliberalismo" capitalista que, en el caso de su país, redujo de forma notable la elevada cifra de rodajes en el México de los años 30, 40 y 50 del pasado siglo XX, cuando rebasaban el centenar,.

Desde el punto de vista personal, este hijo de actores que venera el teatro como un espacio de libertad creativa e interpretativa que, a su juicio, no concede el cine, "más lineal", ha aclarado que necesita la diversión, "pasármela bien", cuando dirige o protagoniza un rodaje, ya que de lo contrario "parece que el cine se me acaba". EFE

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