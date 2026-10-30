El mexicano Karim López, canterano del Joventut, debuta en la NBA

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Redacción Deportes, 30 oct (EFE).- El ala-pívot mexicano Karim López, formado en las categorías inferiores del Joventut Badalona, debutó en la madrugada de este viernes en la NBA con los Memphis Grizzlies, franquicia que se hizo con él en la noche del 'draft' de este verano.

López fue elegido en el puesto 21 de la primera ronda por los Detroit Pistons, que traspasaron sus derechos a Memphis, procedente del club neozelandés New Zealand Breakers, donde militó desde 2024 hasta 2026 tras salir de Badalona.

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El ala-pívot de 2,06 metros de altura y 19 años disputó los últimos dos minutos y medio de encuentro y, aunque no pudo aportar en ningún apartado, participó en la victoria de los Grizzlies, 124-103, sobre los Portland Trail Blazers.

López ya hizo su estreno como profesional en marzo de 2024 con el Joventut. Con sólo 16 años jugó unos minutos ante el Manresa en un encuentro de Liga Endesa.

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Con su elección este verano por parte de los Pistons, se convirtió en el jugador mexicano en la historia en ser elegido en la primera ronda del 'draft' de la NBA. EFE