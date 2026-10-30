El Govern balear condena la protesta convocada en Palma "apelando a la violencia"

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Palma, 30 oct (EFE).- El vicepresidente y portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha expresado la "condena rotunda" a la convocatoria de protestas este viernes en Palma "con la finalidad aparente de que pueda haber disturbios violentos" y "convocadas ya apelando a la violencia".

En referencia al llamamiento de un grupo autodenominado Blocus Mallorca a celebrar una concentración en la plaza de España de la capital balear, Costa ha apelado a la responsabilidad y ha recordado que el ejecutivo siempre ha respetado todas las manifestaciones "que se hagan de forma pacífica, pero justamente esta, lo único que no es, aparentemente, es pacífica".

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El vicepresidente ha reiterado además la petición que ya hizo el Govern el miércoles a la Delegación del Gobierno para que refuerce los dispositivos de seguridad "ante grupos radicales y violentos".

"Reclamamos más efectivos, que se refuerce la inteligencia policial y que se garantice una coordinación efectiva con las policías locales para intentar prevenir posibles incidentes violentos", ha puntualizado.

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El Govern espera que el dispositivo de seguridad habilitado para esta protesta "se note y que no se produzca ningún incidente violento".

Desde que el martes se hizo pública la convocatoria de la protesta, las patronales del comercio Afedeco, Pimeco y Pimem han reclamado tanto a la Delegación del Gobierno en Baleares como al Ayuntamiento de Palma que adopten medidas preventivas para proteger los establecimientos comerciales.

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Los convocantes, Blocus Mallorca, han lanzado la advertencia en redes sociales de que, aunque no tienen "ningún tipo de intención" de hacer daño a las personas que están acampadas en la Plaza de España en protesta contra la especulación inmobiliaria, en el caso de que "haya un ataque" hacia uno de sus manifestantes, llevarán a cabo "la destrucción masiva de las tiendas de acampada".

La acampada por el derecho a la vivienda en Palma empezó el 28 de septiembre y en la actualidad agrupa más de 35 tiendas, si bien empezó con 8 que se sumaron desde ese día a la oleada de concentraciones que se inició en la Puerta del Sol de Madrid, tras el desahucio de Maricarmen Abascal. EFE

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(foto)