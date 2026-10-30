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El Govern balear condena la protesta convocada en Palma "apelando a la violencia"

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Palma, 30 oct (EFE).- El vicepresidente y portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha expresado la "condena rotunda" a la convocatoria de protestas este viernes en Palma "con la finalidad aparente de que pueda haber disturbios violentos" y "convocadas ya apelando a la violencia".

En referencia al llamamiento de un grupo autodenominado Blocus Mallorca a celebrar una concentración en la plaza de España de la capital balear, Costa ha apelado a la responsabilidad y ha recordado que el ejecutivo siempre ha respetado todas las manifestaciones "que se hagan de forma pacífica, pero justamente esta, lo único que no es, aparentemente, es pacífica".

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El vicepresidente ha reiterado además la petición que ya hizo el Govern el miércoles a la Delegación del Gobierno para que refuerce los dispositivos de seguridad "ante grupos radicales y violentos".

"Reclamamos más efectivos, que se refuerce la inteligencia policial y que se garantice una coordinación efectiva con las policías locales para intentar prevenir posibles incidentes violentos", ha puntualizado.

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El Govern espera que el dispositivo de seguridad habilitado para esta protesta "se note y que no se produzca ningún incidente violento".

Desde que el martes se hizo pública la convocatoria de la protesta, las patronales del comercio Afedeco, Pimeco y Pimem han reclamado tanto a la Delegación del Gobierno en Baleares como al Ayuntamiento de Palma que adopten medidas preventivas para proteger los establecimientos comerciales.

Los convocantes, Blocus Mallorca, han lanzado la advertencia en redes sociales de que, aunque no tienen "ningún tipo de intención" de hacer daño a las personas que están acampadas en la Plaza de España en protesta contra la especulación inmobiliaria, en el caso de que "haya un ataque" hacia uno de sus manifestantes, llevarán a cabo "la destrucción masiva de las tiendas de acampada".

La acampada por el derecho a la vivienda en Palma empezó el 28 de septiembre y en la actualidad agrupa más de 35 tiendas, si bien empezó con 8 que se sumaron desde ese día a la oleada de concentraciones que se inició en la Puerta del Sol de Madrid, tras el desahucio de Maricarmen Abascal. EFE

(foto)

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