El FIATC Girona, a ganar en Zaragoza para asentarse en la zona tranquila

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Girona, 30 oct (EFE).- El FIATC Girona, décimo clasificado de la Liga Endesa (2-3), visita este sábado (18.00 horas) al Casademont Zaragoza (8º, 3-2) con el objetivo de enlazar una nueva victoria en la ACB y de pasar página de la derrota en la Copa FIBA Europa.

El equipo de Moncho Fernández viene de poner fin a una racha de cuatro triunfos entre las dos competiciones y de perder la condición de invicto en su debut continental con una amarga derrota en la pista del NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro (81-79).

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El Girona fue casi 38 minutos por delante en el electrónico, pero pagó su mala segunda mitad (47-31) y acabó perdiendo un partido en el que sólo fue por detrás en el 2-0 y en los últimos 30 segundos.

"Jugar fuera es muy complicado y tenemos que estar al 100 %. La falta de acierto ofensivo nos hizo mucho daño y cuando estas cosas ocurren tenemos que encontrar la manera de seguir siendo competitivos. También seguimos arrastrando el problema de los tiros libres porque regalamos siete puntos", lamentó Moncho Fernández, técnico del conjunto gerundense.

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Aun así, el conjunto catalán continúa líder en solitario de su grupo, y el equipo afronta ahora la visita a Zaragoza con la determinación de demostrar que sólo fue una mala noche, un alto en un camino positivo e ilusionante.

El conjunto catalán suma dos victorias consecutivas en la ACB, contra el Leyma Coruña (110-90, con 40 puntos de Jassel Pérez) y el Asisa Joventut (101-87), y ahora buscará su primer triunfo liguero lejos del pabellón de Fontajau para retomar su buena racha.

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No lo tendrá fácil, según Fernández, quien definió al Zaragoza como "un equipo con muchísimo potencial ofensivo que está jugando francamente bien".

"Son muy peligrosos en todas las posiciones, no solo en el perímetro. Los jugadores interiores también están haciendo una temporada muy buena. Nuestra defensa será clave si queremos tener opciones de disputar este partido y de ganar", añadió.

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Empatado a tres triunfos en cinco jornadas con el tercero, pero décimo por un 'basket average' (-22) condicionado por las contundentes derrotas en casa del Kosner Baskonia (118-78) y el Río Breogán (115-92), el objetivo del Girona es estrenar su casillero de victorias como visitante en la Liga Endesa.

De lograrlo, mantendría o ampliaría el colchón sobre las posiciones de descenso, ahora dos triunfos más abajo, y consolidarse en la zona tranquila de la clasificación, con vistas hacia arriba.

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El base Isaac Vázquez y los aleros Pep Busquets y Maxi Fjellerup continúan de baja por lesión, pero Moncho Fernández espera recuperar a Mac McClung tras unas molestias en los isquitobiales y en la fascia plantar.

El base estadounidense, triple ganador del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G-League, fue baja de última hora en la derrota en Hungría por precaución y control de cargas, después de anotar 24 y 23 puntos en los dos encuentros anteriores.

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El Girona también cuenta con la amenaza del alero dominicano Jassel Pérez, líder de la Liga Endesa en puntos por partido (21,4) desde su exhibición contra el Coruña. EFE

asm/gmh/cmm