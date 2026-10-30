Espana agencias

El FIATC Girona, a ganar en Zaragoza para asentarse en la zona tranquila

Guardar

Girona, 30 oct (EFE).- El FIATC Girona, décimo clasificado de la Liga Endesa (2-3), visita este sábado (18.00 horas) al Casademont Zaragoza (8º, 3-2) con el objetivo de enlazar una nueva victoria en la ACB y de pasar página de la derrota en la Copa FIBA Europa.

El equipo de Moncho Fernández viene de poner fin a una racha de cuatro triunfos entre las dos competiciones y de perder la condición de invicto en su debut continental con una amarga derrota en la pista del NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro (81-79).

PUBLICIDAD

El Girona fue casi 38 minutos por delante en el electrónico, pero pagó su mala segunda mitad (47-31) y acabó perdiendo un partido en el que sólo fue por detrás en el 2-0 y en los últimos 30 segundos.

"Jugar fuera es muy complicado y tenemos que estar al 100 %. La falta de acierto ofensivo nos hizo mucho daño y cuando estas cosas ocurren tenemos que encontrar la manera de seguir siendo competitivos. También seguimos arrastrando el problema de los tiros libres porque regalamos siete puntos", lamentó Moncho Fernández, técnico del conjunto gerundense.

PUBLICIDAD

Aun así, el conjunto catalán continúa líder en solitario de su grupo, y el equipo afronta ahora la visita a Zaragoza con la determinación de demostrar que sólo fue una mala noche, un alto en un camino positivo e ilusionante.

El conjunto catalán suma dos victorias consecutivas en la ACB, contra el Leyma Coruña (110-90, con 40 puntos de Jassel Pérez) y el Asisa Joventut (101-87), y ahora buscará su primer triunfo liguero lejos del pabellón de Fontajau para retomar su buena racha.

No lo tendrá fácil, según Fernández, quien definió al Zaragoza como "un equipo con muchísimo potencial ofensivo que está jugando francamente bien".

"Son muy peligrosos en todas las posiciones, no solo en el perímetro. Los jugadores interiores también están haciendo una temporada muy buena. Nuestra defensa será clave si queremos tener opciones de disputar este partido y de ganar", añadió.

Empatado a tres triunfos en cinco jornadas con el tercero, pero décimo por un 'basket average' (-22) condicionado por las contundentes derrotas en casa del Kosner Baskonia (118-78) y el Río Breogán (115-92), el objetivo del Girona es estrenar su casillero de victorias como visitante en la Liga Endesa.

De lograrlo, mantendría o ampliaría el colchón sobre las posiciones de descenso, ahora dos triunfos más abajo, y consolidarse en la zona tranquila de la clasificación, con vistas hacia arriba.

El base Isaac Vázquez y los aleros Pep Busquets y Maxi Fjellerup continúan de baja por lesión, pero Moncho Fernández espera recuperar a Mac McClung tras unas molestias en los isquitobiales y en la fascia plantar.

El base estadounidense, triple ganador del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G-League, fue baja de última hora en la derrota en Hungría por precaución y control de cargas, después de anotar 24 y 23 puntos en los dos encuentros anteriores.

El Girona también cuenta con la amenaza del alero dominicano Jassel Pérez, líder de la Liga Endesa en puntos por partido (21,4) desde su exhibición contra el Coruña. EFE

asm/gmh/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Todo apunta a que el accidente se ha producido por causas humanas

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El sendero más largo del mundo está a un vuelo corto de España y cruza la mayor reserva natural costera del Rey Carlos III

La nueva ruta nacional atraviesa el condado de East Sussex y conecta con una reserva natural que protege acantilados, pastizales y un acuífero clave para el suministro de agua potable

El sendero más largo del mundo está a un vuelo corto de España y cruza la mayor reserva natural costera del Rey Carlos III

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

El ministro de Transportes considera “por múltiples razones” seguir el modelo alemán, que detiene el servicio hasta que finalizan las obras

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

Feijóo afirma que han muerto al menos 69 personas en Toledo porque “el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto”: “Si no dimiten ellos, lo haremos en las urnas”

Óscar Puente admite que el sistema de seguridad LZB falló en 2026 en 170 ocasiones y que “puede ser habitual”, pero que el “sistema es seguro”

Si solicito voto por correo, ¿pueden llamarme a ser miembro de una mesa electoral?

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

ECONOMÍA

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez