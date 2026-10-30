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Continúa la investigación por el colapso mortal de la pasarela de El Bocal tras testificar dos responsables de Dragados

03/03/2026 Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). Tres mujeres han fallecido esta tarde al romperse una pasarela en la playa de El Bocal, en Santander, y caer al mar. Una de ellas había sido trasladada en estado grave a la UVI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente ha muerto. En estos momentos hay tres personas desaparecidas y una cuarta que está siendo atendida en el lugar por hipotermia. POLITICA Nacho Cubero - Europa Press
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La investigación en torno al colapso mortal de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, que el pasado mes de marzo provocó la muerte de seis jóvenes estudiantes y heridas graves a otra chica, continuará tras la declaración, este viernes y como testigos, de dos responsables de Dragados, la empresa contratista que ejecutó las obras de la senda litoral, incluidos los puentes de madera como el siniestrado, proyecto que "no se terminó".

Así lo ha manifestado ante la magistrada que instruye la causa el jefe de grupo de la mercantil que trabajó junto al jefe de obra -y que sería su superior jerárquico- durante su comparecencia en sede judicial, que ha comenzado a las 9.30 horas y se ha prolongado durante unos treinta minutos. A continuación, ha declarado, por el mismo espacio de tiempo, la responsable de calidad de Dragados.

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Y aunque la jueza también quería tomar declaración esta jornada a la persona vinculada a Fronda -empresa que diseñó y fabricó las pasarelas- que se encargó de su construcción, incluida la que se rompió y cedió, y se cursó para ello la correspondiente citación, se ha comunicado que esta persona ha fallecido, según han trasladado a Europa Press fuentes personadas, que han precisado que sería un autónomo y no trabajador propio de la mercantil, de ahí que alguna parte haya avanzado que va a volver a pedir la relación de todos los operarios que tiene.

Tras tomar declaración a los citados responsables de Dragados, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander continuará la investigación y practicará nuevas diligencias. Así, prevé llamar a alguna persona más (estaría pendiente también el testimonio de la única superviviente del accidente), aunque las pesquisas están muy avanzadas y podrían concluir a finales de este año o principios del próximo, según ha podido saber esta agencia.

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Y es que aunque está pendiente de que la Audiencia Provincial de Cantabria resuelva un recurso, el mismo no es suspensivo para que la magistrada dicte auto de procedimiento abreviado, por el que se cierra la fase de instrucción. Dicho recurso, de la Abogacía del Estado, en representación de la Demarcación de Costas en Cantabria, y uno de los tres funcionarios de este organismo investigados, fue interpuesto contra el auto que reafirmó que Costas era la responsable del mantenimiento de la pasarela.

En cuanto a los testigos que han declarado este viernes, el jefe de grupo de Dragados ha manifestado que tenía "cierto conocimiento" de la obra de la senda costera, pero no "muy cercano", por lo que no ha ofrecido detalles, como tampoco lo ha hecho la responsable de calidad, que ha dicho desconocer diversas cuestiones y "no ha aclarado nada" de lo planteado, tal y como han trasladado fuentes conocedoras de ambos testimonios.

La magistrada citó a ambos a raíz de las anteriores diligencias practicadas, como la declaración del representante legal de Dragados -como investigado-, a raíz de la diferencia apreciada por peritos entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados.

Este hombre aseguró que la pasarela de El Bocal, construida en 2024, se hizo conforme a lo establecido por Fronda, que se encargó también del diseño y fabricación de las dos piezas de las que finalmente constó (en vez de una), y negó que esto afectara a la "seguridad" de la estructura. También rechazó "ningún tipo de abaratamiento" en su construcción, tanto por parte de su empresa como del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende Costas, que encargó el proyecto y las obras.

SIETE INVESTIGADOS Y TRES POSIBLES RESPONSABLES CIVILES.

Desde que inició la instrucción, a raíz del accidente del 3 de marzo, la magistrada ha iniciado la acción penal frente a siete personas: la gestora del 112 que recibió la víspera la llamada de un vecino que alertaba del estado de la pasarela; la agente de la Policía Local de Santander que recogió el aviso de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de madera y el representante de la contratista que construyó la infraestructura.

Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas y a Dragados también.

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EuropaPress

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