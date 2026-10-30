Ceuta eleva a 3.619 los menores acogidos tras las últimas actuaciones policiales

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Ceuta, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha elevado este viernes a 3.619 la cifra de menores acogidos en la ciudad tras las últimas actuaciones policiales desarrolladas en distintas zonas para poder localizarlos y filiarlos.

Todos estos menores están distribuidos en los diecisiete recursos extraordinarios que se han habilitado para atender a los menores que accedieron ilegalmente desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

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Según los datos facilitados a EFE por el Ejecutivo ceutí, la presencia de estos niños supone una sobre ocupación del 12.380 % y multiplica por 125 veces la capacidad ordinaria del sistema de protección de la Ciudad de Ceuta, que debía tener a 29 niños.

El Área de Menores ha abierto hasta 19 nuevos recursos desde el 1 de agosto provisionales y de emergencia, que se unen a otros que ya estaban operativos tras las crisis migratorias de 2024 y las entradas del 2025.

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A los 19 nuevos recursos se suman tres instalaciones estructurales de la Ciudad (el Centro de Realojo Temporal La Esperanza, el Centro Mediterráneo y el Centro Punta Blanca, con lo que la Ciudad cuenta actualmente con 22 recursos provisionales y extraordinarios para menores extranjeros.

El Gobierno ceutí ha explicado que los nuevos recursos se encuentran en las naves del Tarajal y en Loma Margarita, así como otros campamentos en Barranco Piniers, en Cabrerizas Bajas y Arroyo Benítez. EFE

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