Antonio Vázquez, apoderado de Pablo Aguado, es una de las víctimas del accidente de Urda

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Sevilla/Madrid, 30 oct (EFE).- Antonio Vázquez, apoderado del matador de toros Pablo Aguado y hermano del también torero Curro Vázquez, es una de las 69 víctimas que, de momento, se ha cobrado el accidente ferroviario de Urda (Toledo), informa la familia a través de un comunicado.

En esta nota, Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente de la víctima, comunican que después "de dos días muy duros, de una gran incertidumbre y desconcierto, Francisco Vázquez ha recibido alrededor de las 13:16 horas de hoy la confirmación oficial por parte de las autoridades del fallecimiento de Antonio Vázquez en el accidente ferroviario de este miércoles en Urda".

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El mismo día del accidente se había llegado a seguir una pista falsa que condujo a la familia del taurino de Linares (Jaén) hasta el Hospital Universitario de Toledo, donde fue buscado infructuosamente en un clima de confusión absoluta que concluyó con un comunicado emitido en la mañana de este jueves en el que sus familiares confirmaban que continuaba desaparecido.

Antonio Vázquez viajaba en el coche 8, el más afectado por el brutal alcance entre el AVE y el tren Iryo que permanecía varado en la vía. Tenía previsto viajar hasta Sevilla antes de desplazarse hasta la ganadería de Núñez del Cuvillo para reseñar unas corridas para la próxima temporada.

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Hermano del matador de toros retirado Curro Vázquez, había sido su hombre de confianza y dirigía la carrera de Pablo Aguado en unión de su hijo Fran desde hace más de una década, cuando aún era novillero, y ha acompañado al torero sevillano en sus principales hitos profesionales.

"La familia desea expresar su más sincero agradecimiento a los medios de comunicación, amigos, allegados y a todo el mundo taurino por el interés, la preocupación y las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas. Tanto su hijo, Francisco, como su hermano, Curro, se sienten emocionados por el respeto y cariño que les está trasmitiendo todo el mundo hacia Antonio", concluye la nota. EFE

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