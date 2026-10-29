Tráfico prevé 5,3 millones de viajes por carretera en el puente de Todos los Santos

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha una operación especial a las tres de la tarde de este viernes con motivo de la festividad de Todos los Santos, puente en ocho comunidades autónomas al trasladar el festivo del día 1 al lunes 2, un periodo en el que se prevén 5,3 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.

El dispositivo especial finalizará la medianoche del domingo, 1 de noviembre, en las comunidades donde el lunes es laborable, mientras que se prolongará hasta la medianoche del día 2 en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, en las que esa jornada es festiva, ha informado la DGT.

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Durante estos días Tráfico prevé 5.340.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera, a los que se sumarán numerosos trayectos cortos, especialmente los motivados por las tradicionales visitas a los cementerios de poblaciones de toda España.

Además, la DGT permanecerá pendiente de la posible intensificación del tráfico en los principales ejes viarios con origen y/o destino Andalucía, como consecuencia de la suspensión del servicio ferroviario hacia dicha comunidad tras el accidente ferroviario de Urda y el previsible trasvase de viajeros hacia el transporte por carretera, tanto en autocares como en vehículos particulares.

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Para velar por la seguridad vial, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos, como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Asimismo se habilitarán carriles adicionales y reversibles, itinerarios alternativos para los desplazamientos entre grandes núcleos urbanos y zonas de destino, se paralizarán las obras que afecten a la circulación y se aplicarán limitaciones a pruebas deportivas.

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Las previsiones apuntan a importantes movimientos de vehículos desde primeras horas de la tarde que provocarán retenciones en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, segunda residencia y montaña. Las mayores complicaciones se esperan entre las 16:00 y las 22:00 horas.

El sábado, día 31, continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana y las retenciones tendrán lugar ya en los puntos de destino.

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El domingo, 1 de noviembre, con motivo de la tradicional visita a los cementerios, se producirán numerosos desplazamientos. A partir de primeras horas de la tarde en las comunidades autónomas donde el lunes no es festivo (Baleares, Cantabria, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana) comenzará el retorno con incrementos de tráfico en el acceso a las ciudades.

El lunes, 2 de noviembre, se mantendrán los desplazamientos de corto recorrido en las comunidades donde es festivo, antes de empezar el retorno durante la tarde, cuando se esperan las mayores intensidades en los principales corredores de comunicación y en las entradas a grandes ciudades.

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La DGT recuerda que el pasado 1 de octubre entró en vigor el llamado 'carril de emergencia' en las autovías y autopistas, una medida que obliga a los vehículos a orillarse para dejar un espacio libre cuando circulen a paso de peatón o se detengan para permitir el paso de vehículos prioritarios.

Para ello, se avisará con un pictorama y el mensaje 'facilitar carril emergencia' en los paneles luminosos.

Desde Tráfico se incide también en la obligatoriedad de usar la baliza V-16 en caso de emergencia. EFE