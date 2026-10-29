Teresa Rodríguez afea al Gobierno centrarse en el "factor humano": "¿Es posible que haya filtrado audios?"

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La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado la posición del Gobierno central de poner el foco en "el factor humano" como la causa del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que le ha costado la vida al menos a 69 personas.

"¿Es posible que el gobierno haya filtrado los audios para tratar de virar todo el foco al "factor humano"?", ha señalado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

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En esta línea, ha mostrado su "indignación" ante lo sucedido. "Me da igual el contexto y el papel asqueroso de la extrema derecha: esto es lamentable, y me niego a que solo puedan expresar la indignación que sentimos desde el fascismo".

Las declaraciones de Rodríguez se producen después de que el portavoz de Adelante, José Ignacio García, pidiera el miércoles por la tarde la dimisión del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

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"Óscar Puente debe dimitir hoy. La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador. Y lo pensamos también mucha gente de izquierdas", manifestaba en una publicación en redes sociales.

Asimismo, García recordaba el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas el pasado mes de enero. "Dos veces la línea de Andalucía en un año", subrayaba.

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