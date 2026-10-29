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Otegi asegura que "no existe la más mínima posibilidad" de que tiempos pasados de violencia de ETA puedan volver

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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que "no existe la más mínima posibilidad" de que tiempos pasados de violencia de ETA puedan volver, y cree que ahora "aquí hay un cierto interés, más que en el Estado español", de hacer creer que esto puede ocurrir. "Es una expectativa falsa", ha asegurado.

En una entrevista en Telecable, recogida por Europa Press, Otegi ha sido preguntado por lo que puede haber detrás de los detenidos el pasado día 17 en Irún (Guipúzcoa), acusados de supuesto delito de terrorismo, que pertenecerían a Jardun Koordinadora, y que ingresaron en prisión provisional por orden del juez de la Audiencia Nacional.

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El líder de EH Bildu ha considerado que "aquí hay un cierto interés, que últimamente se ha revelado, sobre todo en esta parte del país, más que en el Estado español, de tratar de recrear un tiempo que ya pasó", y ha recordado que, desde el fin de ETA hace 15 años, "no ha habido ni un solo incidente en este país".

"Es el único país del mundo que ha superado la historia de una organización armada que duró 50 años, sin que se hayan producido escisiones armadas, sin que se haya producido ningún tipo de incidente", ha indicado.

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En este sentido, ha resaltado que la izquierda soberanista contribuyó "decisivamente a que en la política vasca, en la vía social-institucional vasca, desapareciera de la ecuación política la lucha armada y la violencia de ETA".

"Estamos absolutamente satisfechos de haberlo hecho. Se han cumplido 15 años de que ese hecho de trascendencia histórica haya ocurrido. En este sentido, hacemos una apelación a que la gente reflexione en torno a una cosa, y es que nuestro modelo de proceso de superación de esa violencia ha sido un modelo ejemplar, no ha habido ningún tipo de incidente en 15 años. Esto no ha ocurrido en ningún tipo de proceso que se haya dado en el mundo de disolución de organizaciones armadas. Somos también la excepción muy positiva en eso y estamos muy orgullosos", ha asegurado.

SIN POSIBILIDADES DE UNA VUELTA

Arnaldo Otegi ha indicado que, no obstante, "ahora hay un intento de tratar de hacer creer que los tiempos pasados pueden volver y que esa expectativa es real". "Yo aseguro que esa es una expectativa falsa. No existe ningún tipo de posibilidad de que esos tiempos regresen al país", ha aseverado.

En esta línea, ha destacado que "existe una izquierda soberanista que ha hecho las cosas bien, que ha cambiado de estrategia y que se está convirtiendo en la fuerza hegemónica del país". "Pero no es solo por eso, es también por cuestiones éticas, por cuestiones políticas, etcétera", ha apostillado.

Por ello, ha explicado que "quien trate de hacer creer que es posible que determinadas actuaciones, determinados hechos que retrotraen al tiempo anterior, está manipulando la realidad, tratando de hacer creer que tiempos pasados pueden volver". "Yo le aseguro que no existe ni la más mínima posibilidad de que eso ocurra en nuestro país, felizmente", ha insistido.

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EuropaPress

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