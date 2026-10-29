Muñoz (PP) dice que no entiende cómo Vox sigue haciendo campaña pese al accidente de Urda

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Madrid, 29 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves que le sorprende que haya partidos que sigan haciendo campaña y quieran utilizar políticamente el accidente de tren de Urda (Toledo), después de que Vox decidiera el miércoles no suspender sus actos de precampaña.

"A mí me sorprende que haya quien quiera estar utilizando políticamente todo esto porque, de verdad, todos los que nos dedicamos al servicio público no tenemos el cuerpo para estar en precampaña", ha apuntado en una entrevista en Antena3.

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Muñoz ha dicho que es "muy difícil" explicar a los españoles que en menos de nueve meses en la misma vía ha habido dos accidentes mortales, uno por la situación de las vías y otro por fallos del sistema.

"No tranquiliza ver a gente del Gobierno decir que todo ha sido un problema humano", ha declarado sobre el accidente en el que han muerto al menos 69 personas.

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La también portavoz de campaña de Alberto Núñez Feijóo ha señalado que el PP lleva años denunciando la falta de gestión y que el no tener presupuestos generales del Estado influye y repercute en el "déficit millonario" en inversiones en redes ferroviarias, una situación que "tiene consecuencias".

Muñoz ha confirmado que siguen sin tener novedades sobre la exministra del PP Fátima Bañez, que viajaba en el tren y sigue desaparecida. EFE