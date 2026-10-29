Muere tiroteado un hombre que estaba ingresado en el hospital Joan XXIII de Tarragona

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Tarragona, 29 oct (EFE).- Un hombre ha muerto tiroteado la madrugada de este jueves en la habitación del hospital Joan XXIII, en Tarragona, donde estaba ingresado, según han informado los Mossos d’Esquadra.

Los Mossos han recibido a las 3:15 horas el aviso de que un hombre había sufrido una agresión con arma de fuego en el hospital.

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Varias patrullas policiales se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a la víctima gravemente herida. Pese a la asistencia médica recibida, finalmente ha muerto. EFE

dpj/hm/ros