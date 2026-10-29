Espana agencias

Muere tiroteado un hombre que estaba ingresado en el hospital Joan XXIII de Tarragona

Guardar

Tarragona, 29 oct (EFE).- Un hombre ha muerto tiroteado la madrugada de este jueves en la habitación del hospital Joan XXIII, en Tarragona, donde estaba ingresado, según han informado los Mossos d’Esquadra.

Los Mossos han recibido a las 3:15 horas el aviso de que un hombre había sufrido una agresión con arma de fuego en el hospital.

PUBLICIDAD

Varias patrullas policiales se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a la víctima gravemente herida. Pese a la asistencia médica recibida, finalmente ha muerto. EFE

dpj/hm/ros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

El siniestro, ocurrido el miércoles entre Los Yébenes y Urda, ha dejado al menos 68 fallecidos

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

Las casas reales europeas se vuelcan con las víctimas del accidente de trenes de Toledo: “Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias”

Los monarcas europeos no han dudado en mandar ánimos a los reyes Felipe y Letizia por la tragedia ferroviaria de este miércoles 28 de octubre

Las casas reales europeas se vuelcan con las víctimas del accidente de trenes de Toledo: “Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias”

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

El mensaje de condolencias enviado se da dos semanas después de la visita de los monarcas españoles a Ceuta y Melilla, un viaje que reactivó las diferencias históricas entre Madrid y Rabat

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

El CB Benetússer ha perdido a la mitad de sus jugadores y continúa esperando su pabellón, mientras el Horta Rugby Club ha tenido que reconstruir su actividad en un campo prestado

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

El resultado incluye la aportación de TSB durante los cuatro primeros meses del año, antes de su venta a Banco Santander. Sin tener en cuenta esa filial, el beneficio recurrente fue de 1.096 millones

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón

Los antecedentes que pueden ser cruciales para la investigación de un accidente ferroviario: diferencias entre los siniestros de Arévalo, Angrois y Toledo

El futuro judicial de Mazón inquieta al PP: su salida de Les Corts tras las elecciones autonómicas de 2027 puede devolverlo al juzgado de la DANA

ECONOMÍA

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

BBVA cierra los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 9.066 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior

Los maquinistas de Renfe están en huelga este jueves por “el bloqueo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria”

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

DEPORTES

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”