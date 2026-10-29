Los servicios de emergencia continúan los trabajos de rescate en Urda (Toledo)

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Urda (Toledo), 29 oct (EFE).- Los servicios de emergencia continúan a primera hora de la mañana de este jueves los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados de Urda (Toledo), y durante la noche han conseguido mover uno de los vagones que se precipitó por un terraplén, mientras se mantiene el balance de 68 fallecidos.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que a primera hora de este jueves, más de 200 agentes del instituto armado están trabajando en el lugar para inspeccionar la zona del accidente e investigar lo ocurrido, apoyados con grúas de gran tonelaje para mover el amasijo de hierros en el que ha quedado los trenes.

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Durante la noche, la actividad no ha cesado y se ha podido mover uno de los vagones que cayeron por un terraplén con motivo de la colisión por alcance entre los dos trenes de pasajeros.

Además, también la Guardia Civil ha trabajado con el servicio aéreo de dron, antidron y servicio de detección de drones, así como patrullas de Seguridad Ciudadana que han peinado la zona alrededor del accidente por si alguna víctima se hubiera desorientado y se encontrara en las inmediaciones.

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Por otro lado, se ha establecido un perímetro de dos kilómetros desde la zona cero, para que pueda trabajar la Policía Judicial junto con las autoridades judiciales.

Así, los servicios de rescate siguen tratando de mover, con varias grúas, los vagones accidentados del tren Renfe e Iryo, en busca posibles cuerpos que hayan podido quedar atrapados debajo de los hierros.

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También está previsto que este jueves se incorpore el servicio cinológico de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la unidad de criminalística, para recabar pruebas para la investigación.

En total, en estos momentos trabajan en el lugar del accidente más de 200 agentes de la Guardia Civil y, desde que se produjo el accidente, se han movilizado más de 500 efectivos del Instituto Armado, a los que hay que sumar los efectivos de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la Unidad Militar de Emergencias; bomberos, servicios de Protección Civil y medios sanitarios.

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Por el momento, el balance provisional sigue siendo de 68 fallecidos confirmados y decenas de heridos, que están siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha sido embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén. EFE

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(Foto)(Vídeo)