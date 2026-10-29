Espana agencias

Los servicios de emergencia continúan los trabajos de rescate en Urda (Toledo)

Guardar

Urda (Toledo), 29 oct (EFE).- Los servicios de emergencia continúan a primera hora de la mañana de este jueves los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados de Urda (Toledo), y durante la noche han conseguido mover uno de los vagones que se precipitó por un terraplén, mientras se mantiene el balance de 68 fallecidos.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que a primera hora de este jueves, más de 200 agentes del instituto armado están trabajando en el lugar para inspeccionar la zona del accidente e investigar lo ocurrido, apoyados con grúas de gran tonelaje para mover el amasijo de hierros en el que ha quedado los trenes.

PUBLICIDAD

Durante la noche, la actividad no ha cesado y se ha podido mover uno de los vagones que cayeron por un terraplén con motivo de la colisión por alcance entre los dos trenes de pasajeros.

Además, también la Guardia Civil ha trabajado con el servicio aéreo de dron, antidron y servicio de detección de drones, así como patrullas de Seguridad Ciudadana que han peinado la zona alrededor del accidente por si alguna víctima se hubiera desorientado y se encontrara en las inmediaciones.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se ha establecido un perímetro de dos kilómetros desde la zona cero, para que pueda trabajar la Policía Judicial junto con las autoridades judiciales.

Así, los servicios de rescate siguen tratando de mover, con varias grúas, los vagones accidentados del tren Renfe e Iryo, en busca posibles cuerpos que hayan podido quedar atrapados debajo de los hierros.

También está previsto que este jueves se incorpore el servicio cinológico de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la unidad de criminalística, para recabar pruebas para la investigación.

En total, en estos momentos trabajan en el lugar del accidente más de 200 agentes de la Guardia Civil y, desde que se produjo el accidente, se han movilizado más de 500 efectivos del Instituto Armado, a los que hay que sumar los efectivos de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la Unidad Militar de Emergencias; bomberos, servicios de Protección Civil y medios sanitarios.

Por el momento, el balance provisional sigue siendo de 68 fallecidos confirmados y decenas de heridos, que están siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha sido embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

El siniestro, ocurrido el miércoles entre Los Yébenes y Urda, ha dejado al menos 68 fallecidos

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

Un informe de la CIAF alertó del alto riesgo de que una decisión humana derivase en un accidente ferroviario en la línea Madrid-Andalucía

Desde 2023, el organismo contabilizó hasta 15 rebases de señal autorizados por el centro de control

Un informe de la CIAF alertó del alto riesgo de que una decisión humana derivase en un accidente ferroviario en la línea Madrid-Andalucía

Un hostelero sevillano hace las cuentas reales del café en su bar: “Sólo el costo del café y la leche son unos 45 céntimos”

Con el café se gana dinero pero no beneficio: el dueño de un bar en Sevilla detalla los costos de materia prima de café y le suma las cargas de cualquier negocio hostelero

Un hostelero sevillano hace las cuentas reales del café en su bar: “Sólo el costo del café y la leche son unos 45 céntimos”

Prisión preventiva para el detenido por la muerte de Antoine de Massy, primo de Alberto de Mónaco: acusado de homicidio involuntario

El hombre, de nacionalidad ucraniana y residente en el Principado desde hace 30 años, también está acusado de omisión de socorro

Prisión preventiva para el detenido por la muerte de Antoine de Massy, primo de Alberto de Mónaco: acusado de homicidio involuntario

Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

La instructora ha ordenado recabar las comunicaciones y los registros del centro de control de Atocha, incautar las cajas negras de los trenes y preservar las pruebas para reconstruir la secuencia que precedió a la colisión

Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un informe de la CIAF alertó del alto riesgo de que una decisión humana derivase en un accidente ferroviario en la línea Madrid-Andalucía

Un informe de la CIAF alertó del alto riesgo de que una decisión humana derivase en un accidente ferroviario en la línea Madrid-Andalucía

Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón

ECONOMÍA

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

BBVA cierra los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 9.066 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior

Los maquinistas de Renfe están en huelga este jueves por “el bloqueo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria”

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

DEPORTES

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”