Espana agencias

Los primates de Gombe entran en la era de la IA sin abandonar el método de Jane Goodall

Guardar

Cristina Magdaleno

Arona (Tenerife), 29 oct (EFE).- Cuando Jane Goodall llegó a Gombe (Tanzania) en 1960 iba armada con unos prismáticos, papel y bolígrafo. Sesenta y seis años después aquel seguimiento de los chimpancés ha generado más de medio millón de páginas y comienza a convivir con inteligencia artificial, imágenes de satélite, drones, micrófonos y hasta computación cuántica.

PUBLICIDAD

Pero Lilian Pintea, vicepresidente de Ciencia de la Conservación del Instituto Jane Goodall, insiste en que toda esa tecnología no pretende sustituir el principio de observación humana que hizo singular el trabajo de la etóloga británica, como la observación de animales concretos durante horas, el seguimiento de sus relaciones y la comprensión de su entorno.

"La forma en la que se han recogido los datos fundamentales no ha cambiado en 66 años y eso es lo que hace que este conjunto sea tan único y especial”, explica Pintea en una entrevista con EFE en Tenerife, donde ha participado en el festival científico Starmus.

PUBLICIDAD

El instituto lanza este mes una nueva plataforma de investigación basada en IA para digitalizar, organizar y analizar las más de 500.000 páginas acumuladas desde que Goodall inició en Tanzania el que se considera el estudio continuado más largo sobre la biología y comportamiento de los chimpancés.

El objetivo, añade Pintea, es conectar información que hasta ahora permanece distribuida en diferentes archivos y permitir a los científicos formular preguntas nuevas sobre la vida social de estos primates y la biodiversidad del Parque Nacional de Gombe.

Pintea trabajó durante 25 años junto a Goodall precisamente en la intersección entre nuevas tecnologías, investigación y conservación, pero recuerda que para ella había algo "especial" en que un investigador estuviera físicamente en el bosque, contemplara un comportamiento y lo anotara.

"Los investigadores siguen a los chimpancés desde las cinco y media o seis de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde por el terreno montañoso y escarpado de Gombe, entre vegetación densa, selva y lianas (...) Y la experiencia del investigador de campo es absolutamente esencial para identificar qué está ocurriendo en ese momento", defiende Pintea.

Una cámara o un dispositivo acústico pueden registrar enormes cantidades de información, pero un comportamiento puede ocurrir en lo alto de un árbol o detrás de la vegetación y resultar difícil de interpretar sin el conocimiento de quien lleva años siguiendo a esos animales.

La diferencia es que ahora esa observación tradicional se complementa con cámaras trampa, sensores bioacústicos, imágenes de satélite, drones, lidar, cámaras térmicas y sensores hiperespectrales, lo que ya ha generado algunas sorpresas, como la localización de especies en lugares donde se pensaban que no estaban.

Pintea apunta que en las dos primeras semanas después de instalar un centenar de micrófonos en Gombe, los investigadores detectaron una especie de gálago, un pequeño primate nocturno africano cuya presencia no conocían en el parque ni en esa parte de Tanzania y que hasta entonces se asociaba principalmente con África Occidental.

A su juicio, es un ejemplo de cómo la tecnología puede descubrir dimensiones del ecosistema que la observación humana por sí sola difícilmente abarcaría.

"Esto no va de tecnología, va de personas utilizando estas herramientas para resolver problemas", resume.

Ese principio se extiende a las comunidades que viven alrededor de los hábitats de los chimpancés.

"Es absolutamente esencial que las comunidades locales sean las que tengan el control y dirijan las decisiones que afectan a sus paisajes y a sus recursos hídricos", sostiene Pintea.

A su juicio, tecnologías como los satélites o la IA deben ponerse al servicio de esas comunidades para ayudarles a planificar el uso del suelo, la agricultura o el aprovechamiento de los recursos forestales, y no sustituir el conocimiento de quienes viven en el territorio.

Pintea reconoce además una paradoja, pues emplear inteligencia artificial para conservar la naturaleza implica utilizar una tecnología que también consume energía y recursos, de modo que el instituto busca reducir ese impacto desde el propio diseño de sus herramientas, reduciendo por ejemplo el tamaño de los archivos de reconocimiento facial, según cita. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El entorno de Raúl Triguero, reportero de ‘¡De viernes!’ desaparecido en el accidente de tren de Toledo, sigue buscándolo

El periodista de Telecinco viajaba a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano por encargo de ‘¡De Viernes!’ cuando se produjo el choque entre dos trenes en Urda

El entorno de Raúl Triguero, reportero de ‘¡De viernes!’ desaparecido en el accidente de tren de Toledo, sigue buscándolo

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales

En el lugar del siniestro, ocurrido entre Los Yébenes y Urda, continúan las labores de búsqueda y rescate

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

La decisión llega en medio de meses de especulación sobre una posible salida anticipada de Lagarde, vinculada de forma reiterada a la agenda electoral de Francia

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

Quién es Aristea Afroditi Ortiz, la jueza que consiguió su plaza hace ocho meses y tiene ahora en sus manos la investigación de la tragedia ferroviaria de Urda

La titular del juzgado de Orgaz llegó a su primer destino en febrero, después de superar las oposiciones y ejercer en Torrelavega, y dirige ahora las diligencias para esclarecer las causas del choque de trenes

Quién es Aristea Afroditi Ortiz, la jueza que consiguió su plaza hace ocho meses y tiene ahora en sus manos la investigación de la tragedia ferroviaria de Urda

El exprofesor de karate condenado por abusos sexuales se quita la vida en prisión tras aceptar 26 años de cárcel

Es el noveno preso en suicidarse en Cataluña en lo que va de año

El exprofesor de karate condenado por abusos sexuales se quita la vida en prisión tras aceptar 26 años de cárcel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Aristea Afroditi Ortiz, la jueza que consiguió su plaza hace ocho meses y tiene ahora en sus manos la investigación de la tragedia ferroviaria de Urda

Quién es Aristea Afroditi Ortiz, la jueza que consiguió su plaza hace ocho meses y tiene ahora en sus manos la investigación de la tragedia ferroviaria de Urda

Fatima Mansouri, primera ministra de Marruecos, viaja a Rusia en su primer viaje al frente del Gobierno y la recibe Putin

Un informe de la CIAF alertó del alto riesgo de que una decisión humana derivase en un accidente ferroviario en la línea Madrid-Andalucía

Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

ECONOMÍA

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

BBVA cierra los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 9.066 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior

Los maquinistas de Renfe están en huelga este jueves por “el bloqueo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria”

DEPORTES

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”