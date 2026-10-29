Los inspectores de Hacienda critican el "abandono" de la administración tributaria

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Toledo, 29 oct (EFE).- La presidenta de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ha criticado este jueves que la administración tributaria es "víctima" de una "enfermedad" que afecta al sector público y que es el "abandono y la desidia".

De la Herrán ha iniciado su intervención en la inauguración del XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda con unas palabras de afecto para las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, en el que falleció el inspector de Hacienda Antonio Montero.

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"El problema no son los trenes, sino las personas que dirigen, organizan y gestionan", ha afeado De la Herrán, porque "los políticos son temporales, pero los funcionarios son permanentes".

Ha adelantado que el congreso de este año se centrará en analizar el valor de lo público, porque "si de algo tenemos que hablar los servidores públicos" es de los servicios públicos y, en este caso, de cómo financiarlos.

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"Hay un evidente deterioro institucional", ha añadido, y cada vez más áreas que sufren la "enfermedad" del "abandono y la desidia", que afecta también a la administración tributaria y, en ese sentido, ha afeado al ministro de Hacienda, Arcadi España -que tenía previsto asistir al congreso-, que no haya contestado a sus cartas.

Ha señalado, en concreto, que se diga "un día que la administración se puede romper" y al siguiente que "solo un trozo" -en referencia a la cesión de las competencias tributarias a Cataluña- o de "quitar temas en las oposiciones".

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De la Herrán ha criticado que los inspectores de Hacienda se han sentido "solos" en la defensa de su profesionalidad y ha afeado que "la administración tributaria está siendo cuestionada hoy más que nunca", lo que deja al personal "más desanimado que nunca". EFE