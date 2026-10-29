Las unidades caninas, un servicio fundamental para encontrar restos biológicos en Urda

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Urda (Toledo), 29 oct (EFE).- Seis perros especializados en la búsqueda de personas y restos biológicos, con sus respectivos guías caninos de la Guardia Civil, trabajan este jueves en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en una labor "fundamental": tratar de encontrar posibles víctimas que puedan quedar dentro de los vagones.

Según ha explicado a EFE la portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, Teresa Albacete, la prioridad en esta jornada es "tratar de verificar e identificar posibles víctimas que puedan quedar dentro de los vagones", una labor en la que estos animales están especializados.

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Ha resaltado que la unidad cinológica es "imprescindible" en este momento de la investigación, y han podido acceder a la "zona cero" del accidente una vez la maquinaria pesada ha retirado parte del "amasijo de hierros" y se ha podido asegurar el área.

Más de 900 efectivos de la Guardia Civil, repartidos en diferentes turnos, han trabajado hasta el momento sobre el terreno en el accidente ferroviario de Urda que ha dejado ya 69 fallecidos y decenas de heridos, muchos de los cuales permanecen hospitalizados en distintos centros de Castilla-La Mancha o de Madrid.

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Hasta la zona se han desplazado diferentes servicios, como el aéreo, los drones, el equipo de caballería o la Policía Judicial, que es la que está llevando la investigación.

Teresa Albacete ha resaltado que la prioridad continúa siendo "verificar que no queda nadie dentro" de los trenes siniestrados, y en caso de encontrar más víctimas, tratar de identificarlas.

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Por ello ha reiterado el llamamiento a los familiares de las personas desaparecidas para que acudan a los puntos que la Guardia Civil ha establecido, a fin de interponer denuncia y de que se les puedan coger muestras de ADN "que son fundamentales para la investigación".

La portavoz de la Comandancia de Toledo ha afirmado que la previsión es continuar las labores durante los próximos días, hasta tener "la certeza de que no queda nadie dentro". EFE

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(Foto)(Vídeo)