La vida de la karateka Sandra Sánchez y 'Wicker', con Olivia Colman, se estrenan en cines

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Madrid, 29 oct (EFE).- 'Karateka', la historia real de la campeona olímpica española Sandra Sánchez, y 'Wicker', una inusual historia de amor protagonizada por Olivia Colman, encabezan una semana de estrenos que también trae el regreso de la oveja Shaun a la gran pantalla, la francesa 'Tiempos de ilusión' y la española 'Esta soledad'.

Basada en la historia real de Sandra Sánchez, a quien da vida Andrea Ros ('El diario de Carlota'), la cinta dirigida por Aritz Moreno ('Ventajas de viajar en tren') indaga en la figura de esta karateka y en cómo desafió todas las convenciones para lograr el oro olímpico a los 39 años en un deporte dominado por Japón.

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Patrick Criado ('La gran familia española') interpreta a Jesús del Moral, el entrenador y compañero de la atleta en un viaje marcado por el amor y el sacrificio que llevó a Sánchez a convertirse en la mejor karateka de la historia en modalidad de kata.

La ganadora de un Óscar Olivia Colman ('La Favorita') protagoniza la inusual historia de amor de una pescadera marginada por sus estirados vecinos que decide poner fin a su ostracismo social con el encargo al artesano local de la ciudad (Peter Dinklage) de un marido de mimbre, al que da vida el sueco Alexander Skarsgård ('Pillion').

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Los directores de '¡Desconectados!', Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, vuelven a trabajar juntos en una cinta que, según afirmó Skarsgård a EFE en una entrevista, "habla sobre nuestra sociedad, sobre el patriarcado o la institución del matrimonio y sus partes absurdas de una forma muy divertida".

Leo y Lorea, una pareja rota tras cinco años de relación, protagonizan este drama personal. Él carga con su padre enfermo, atrapado entre la responsabilidad familiar y una desconexión emocional que le asfixia. Ella, enredada en trabajos mal pagados y crisis personales, intenta recomponerse sin saber muy bien cómo hacerlo.

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El director de 'Yo, adicto', Javier Giner, dirige su primer largometraje como una "reacción íntima" y melancólica" a la sobreexposición de aquella serie. En ambos trabajos ha contado con los mismos protagonistas, Oriol Pla y Marina Salas.

Los directores de los fenómenos franceses 'Intocable' y 'C’est la vie!', Olivier Nakache y Eric Toledano, presentan una comedia íntima y familiar situada en el París de 1985. Un adolescente observa las crisis sociales que afectan a su entorno en pleno paso de la infancia a la vida adulta. Protagonizada por Louis Garrel, Camille Cottin, y el joven Simon Boublil.

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Esta cinta de acción y ciencia ficción surcoreana dirigida por Na Hong-jin ('El extraño') narra la historia de una remota localidad aislada por el fuego y sin comunicaciones, donde un pequeño grupo de policías intenta proteger a sus ancianos vecinos mientras varios aldeanos se adentran en las montañas para cazar a una temible criatura, lo que desembocará en una gran tragedia.

Con la llegada de Halloween, un accidente en la granja de Mossy Bottom deja al rebaño sin su cosecha de calabazas. Para solucionarlo, Shaun recurre a un descabellado experimento de laboratorio que solo empeora las cosas: el granjero se esfuma misteriosamente y una terrible criatura empieza a acechar los bosques cercanos.

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Steve Cox y Matthew Walker, directores de las demás entregas de 'La oveja Shaun', dirigen una nueva aventura animada de Shaun en Mossingham.

Este homenaje a la figura de Pío Baroja por el 70 aniversario de su muerte combina documental y ficción para acercarse a la figura y al pensamiento del escritor con dirección de Miguel Ángel Calvo Buttini ('El siglo de Galdós').

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La historia ficcionada, pero con mucha carga documental, presenta a una joven estudiante de periodismo que, al ser encargada de realizar un trabajo de posgrado sobre el autor, pasa de la desilusión inicial al asombro cuando descubre su obra.

Dos adolescentes que viven un amor prohibido dentro de una comunidad religiosa deberán hacer frente a un ente maligno que adopta la forma de lo que más desean: el uno al otro. Presentada en el Festival de Sitges, el australiano Adrian Chiarella ('Teenage Kicks') dirige esta película de terror 'queer'.

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Gungo es hijo del jefe de los cavernícolas del valle, pero cuando su padre sufre una enfermedad y se ve obligado a tomar el cargo, la tribu lo rechaza y es desterrado.

Esta película de animación que viene de México, está doblada en España por el 'youtuber' y creador de contenido de animación Mikecrack, quien se enfrenta a su primer papel de doblaje protagonista en una película "sobre la comunidad y la autoaceptación", ha contado a EFE en una entrevista. EFE

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(foto)