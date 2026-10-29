La misa funeral de Fátima Báñez se celebrará mañana en su pueblo, San Juan del Puerto

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Madrid, 29 oct (EFE).- La misa funeral de la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), se celebrará mañana viernes en su pueblo, la localidad onubense de San Juan del Puerto, donde será enterrada.

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad, el deseo de su familia es que reciba sepultura en San Juan del Puerto y el velatorio se instalará en el tanatorio de Huelva.

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Además, dadas sus convicciones religiosas, se celebrará una misa en la parroquia de San Juan Bautista del municipio, templo al que ella profesaba una especial devoción.

A la misa funeral acudirá el secretario general del PP, Miguel Tellado.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha expresado su "más profundo dolor y consternación" por el fallecimiento de su paisana, ministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2011 a 2018. EFE

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