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La JEC abre otro expediente sancionador a Sánchez, esta vez por su vídeo ante el 'Guernica' denunciado por el PP

08/07/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una conversación con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, durante su visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, junto a la obra, el 'Guernica' de Pablo Picasso, en Madrid (España), a 8 de julio de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/O.BARROSO.POOL - Europa Press
08/07/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una conversación con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, durante su visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, junto a la obra, el 'Guernica' de Pablo Picasso, en Madrid (España), a 8 de julio de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/O.BARROSO.POOL - Europa Press
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La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto otro expediente sancionador al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, esta vez por el vídeo grabado en el interior del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en el que utilizaba la imagen del célebre cuadro 'Guernica', de Pablo Picasso, cuyo título alude al bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil española.

En concreto, en la cinta, que se dio a conocer el pasado sábado, Sánchez aparecía en el interior del citado museo --que se encontraba vacío-- con el 'Guernica' detrás, para invocar el espíritu de 'No a la guerra' y presumir de haber mantenido los mismos principios, "sin dobles raseros", en todos los conflictos bélicos acaecidos en los últimos años en el mundo.

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Señalaba en el vídeo que la famosa obra representa "qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón" para poner de relieve todas las veces en la que España ha tenido que defender en los últimos tiempos sus principios ante las guerras, "pese a las enormes presiones".

Enseguida, el secretario general del PP y director de campaña, Miguel Tellado, censuró, a través de un mensaje en 'X', que a Sánchez le hubieran abierto el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para realizar ese vídeo y le afeó que se apropiase del Guernica.

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Aunque no entró en el fondo de mensaje, Tellado sí criticó la "cara" que tenía Sánchez por que le hubieran abierto el Reina Sofía "para agrandar su ego". "Hay que tener cara. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del Guernica para grabar un 'spot' publicitario en precampaña electoral", denunció.

Y el PP elevó la denuncia a la Junta Electoral Central, que en su reunión de este jueves ha decidido abrir un expediente a Sánchez al considerar que el presidente puede haber incumplido la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La JEC viene marcando una doctrina, basada en el artículo 50 de la LOREG, de que los poderes públicos deben mantenerse neutrales en periodo electoral, desde que se convocan unos comicios hasta el día de votación, y prohíbe el uso de recursos públicos para campañas de propaganda o mensajes partidistas.

ACUMULA SEIS EXPEDIENTES, DOS EN ESTA PRECAMPAÑA

Sánchez ya acumula seis expedientes sancionadores de la JEC y éste es el segundo que se le abre en este periodo electoral. El primero se tramitó tras la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, después del Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido derogados la semana anterior por el Congreso.

Hasta la fecha, el jefe del Ejecutivo ha sido castigado con multas económicas que suman un importe de 6.600 euros por vulnerar el principio de neutralidad institucional que exige la LOREG en distintos periodos electorales diferentes.

La primera sanción, de 500 euros, se le impuso en enero de 2020 por conceder una entrevista televisiva en periodo electoral desde el Palacio de la Moncloa y tres años después, en octubre de 2023, se le sancionó con 2.200 euros por realizar manifestaciones con contenido electoralista en una rueda de prensa en Bruselas tras un Consejo Europeo.

Otra multa llegó en 2024 por aprovechar un acto oficial para defender al socialista Salvador Illa en la campaña de las elecciones catalanas y el último expediente se le abrió en las elecciones extremeñas por cargar contra los pactos de PP y Vox.

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