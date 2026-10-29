La JEC abre nuevo expediente sancionador a Sánchez por su vídeo con el 'Guernica'

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto este jueves un nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por colgar en redes un vídeo grabado en el Museo Reina Sofía ante el 'Guernica' que puede vulnerar el deber de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral.

En el acuerdo, adoptado tras una denuncia presentada por el PP, la JEC pide que se retire el vídeo y recuerda a Presidencia del Gobierno y al museo el deber de neutralidad institucional exigible durante el periodo electoral y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para actuaciones de contenido "electoralista".

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La JEC ha abierto también un expediente sancionador a la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, tras otra denuncia del PP, por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la semana pasada, cuando hizo referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo consideró "especialista" en "agujeros en el bolsillo de los pensionistas y en las cuentas de la Seguridad Social". EFE