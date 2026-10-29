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La comisión de accidentes (CIAF) pidió en 2024 tomar medidas ante posibles fallos humanos

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) recomendó en un informe de 2024 adoptar medidas técnicas y reforzar los protocolos, tras apuntar que la verificación humana es "susceptible de fallar" en los casos en los que ésta sustituye al sistema automatizado, como ocurrió en el accidente de Urda (Toledo).

El informe de la CIAF, al que ha tenido acceso EFE, se refiere a un incidente ocurrido el 25 de junio de 2024, cuando el AVE 05903, que circulaba con el sistema de seguridad ferroviario ERTMS Nivel 1, rebasó indebidamente una señal que le ordenaba detenerse en Cuenca-Fernando Zóbel.

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En ese caso el error inicial fue del maquinista, al confundir el aspecto de la señal, pero el responsable de circulación cometió después un segundo error al autorizarle que continuara.

El sistema TRIP (un modo de seguridad del sistema ERTMS) frenó automáticamente el tren, pero ni el maquinista ni el responsable de circulación habían identificado el rebase indebido.

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El informe ilustra el mismo tipo de vulnerabilidad detectada en el accidente de Urda: cuando falla la automatización o la señalización, la seguridad pasa a depender de una autorización humana, y si falta una restricción técnica automática, ese fallo puede escalar hasta una colisión.

La CIAF subrayó que en Cuenca la autorización para reanudar la marcha se había basado en una verificación humana —comprobar que el cantón estaba libre— y que esa barrera era "susceptible de fallar", por lo que recomendó que se tomaran medidas técnicas.

"Esta barrera es susceptible de fallar, ya que depende completamente del factor humano, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas mitigadoras de carácter técnico", recoge el informe.

Además, la CIAF, que ya había documentado una recurrencia de rebases similares, recomendó reforzar la ergonomía de señales, los protocolos tras un TRIP y la implantación de ERTMS Nivel 2. EFE

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