La cifra de fallecidos en el accidente de Urda (Toledo) se mantiene en 69 personas

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Madrid, 29 oct (EFE).- La cifra de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) se mantiene, de momento, en 69 personas, a los que se suman 42 heridos hospitalizados, mientras los equipos de rescate continúan con las labores de desescombro y sigue la investigación para determinar las causas.

El accidente ocurrió a las 08:53 horas de este miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla con 378 pasajeros embistió a un tren de Iryo detenido en la vía con 147 personas a bordo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

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La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) -ahora llamada Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes de Transporte (AITAT)- publicó esta tarde en su página web que las víctimas mortales habían aumentado a 74, aunque poco más tarde rectificó y corroboró el dato de los 69 fallecidos, tras ser desmentido también por fuentes del Ministerio de Transportes, que insistieron en que los datos oficiales son los que ofrece la Junta de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. El proceso ahora pasa por la identificación de los fallecidos, "que lleva su propio protocolo, muy estricto", según ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha señalado en la mañana de este jueves que se está cumpliendo con la ley "de forma rigurosa".

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Mientras tanto, continúan trabajando sobre el terreno un total de 724 efectivos de la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Protección Civil.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado en la zona del siniestro 200 militares y 70 medios materiales en un dispositivo que cuenta con equipos especializados en búsqueda técnica, rescate de atrapados, apoyo sanitario y atención psicológica a los afectados y un equipo de apoyo a la gestión de víctimas mortales e identificación (morgue).

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La investigación del accidente ha recaído en la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), que ha prohibido el acceso de personas no autorizadas a la zona del siniestro y la retirada de cualquier elemento del área afectada para preservar las pruebas.

La jueza deberá analizar, además, las conversaciones que los maquinistas de varios trenes -entre ellos los dos afectados- mantuvieron con el Centro de Control de Atocha, minutos antes del accidente y después de que el sistema de control LZB de la estación de Urda cayera y dejara un tramo de 63 kilómetros sin esta medida de seguridad.

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El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá el próximo de 3 de noviembre a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso, para informar sobre este terrible accidente, el segundo que ha sufrido la alta velocidad española en menos de nueve meses tras el ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.

Puente también ofrecerá una rueda de prensa mañana viernes "para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario", han informado fuentes del Ministerio de Transportes.

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El Sindicato de Maquinistas Semaf ha anunciado este mismo jueves una nueva huelga en el Grupo Renfe para los días 10 y 12 de noviembre por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

El día 10, explica Semaf, los maquinistas harán un paro total de la actividad, mientras que el día 12 se producirán paros parciales a lo largo de la jornada.

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El sindicato ha calificado de "éxito" la huelga que está teniendo lugar este jueves en Renfe, que ha sido secundada por el 100 % de los maquinistas, un porcentaje que Renfe situaba a las 18.00 horas en un 26,63 %.

Representantes de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos han expresado este jueves sus condolencias por la muerte en el accidente de Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) y presidenta de la Fundación CEOE, y han destacado su calidad humana y su compromiso con el servicio público.

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"CEOE y todas las personas que forman parte de ella, así como todo el equipo de la Fundación, quieren expresar su más profundo dolor por esta pérdida y trasladar su cariño, apoyo y más sinceras condolencias, no solo a su familia, sino también a sus amigos y seres queridos en estos momentos tan complicados", reza el comunicado de la patronal empresarial española.

También ha manifestado su pesar la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que ha destacado que la calidad profesional y humana de Báñez, "su cercanía y su compromiso dejan huella en todos los que la conocimos y compartimos experiencias con ella".

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Iryo, operadora del tren que fue embestido por el AVE de Renfe, ha comunicado esta tarde en su perfil de la red social X que reembolsará a todos los clientes afectados por el accidente el importe íntegro de sus billetes y les facilitará transporte alternativo para llegar a su destino, así como el importe de su alojamiento y manutención, "en caso necesario". EFE