La Bolsa española abre con una caída del 1,03 % arrastrada por el BBVA y el Sabadell

Madrid, 29 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una caída del 1,03 % y ha perdido los 18.700 puntos, arrastrada por los bancos, encabezados por el BBVA y el Sabadell, que registran fuertes descensos (superiores al 5 % en el caso del primero) tras presentar resultados.
En los primeros compases del día, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 1,03 %, hasta los 18.664,1 puntos. Las ganancias del año se reducen al 7,14 %.
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En el indicador, el BBVA desciende el 5,26 %; el Sabadell, el 2,13 %; y CaixaBank, el 1,76 %, mientras que ArcelorMittal es el valor que más sube, el 1,23 %. EFE
(Foto)(Vídeo)
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