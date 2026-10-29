La Bolsa española abre con una caída del 1,03 % arrastrada por el BBVA y el Sabadell

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una caída del 1,03 % y ha perdido los 18.700 puntos, arrastrada por los bancos, encabezados por el BBVA y el Sabadell, que registran fuertes descensos (superiores al 5 % en el caso del primero) tras presentar resultados.

En los primeros compases del día, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 1,03 %, hasta los 18.664,1 puntos. Las ganancias del año se reducen al 7,14 %.

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En el indicador, el BBVA desciende el 5,26 %; el Sabadell, el 2,13 %; y CaixaBank, el 1,76 %, mientras que ArcelorMittal es el valor que más sube, el 1,23 %. EFE

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