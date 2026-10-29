Joan Mir regresa a la competición y dice sentirse "muy bien"

Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V) regresa a la competición, ausente desde la carrera de Misano, en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, y dice sentirse "muy bien", lo cual destaca que es "importante", porque afirma que necesitó "parar forzosamente".
"Tuve unos problemas de visión, que era lo más preocupante", explica Joan Mir, quien dice sufrió "extrema fatiga", que no podía controlar y que le obligó "a parar", pero añade, en declaraciones en el circuito de Sepang, que lo importante es que ahora está bien.
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Y recuerda que se puso en tratamiento con el doctor Ángel Charte y que pudo ir siguiendo las pautas de lo que tenía que hacer cada semana y que notó una mejoría.
"Al principio no", explica, pero porque "siempre hay mucha incertidumbre, ya que no sabes muy bien qué es lo que pasa y cómo hacer para recuperarte", si bien al final se puede decir que se dio "un poco con la tecla".
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Ya en modo competición reconoció que "el calor" será un problema y que "todos nos vamos a cansar", pero también insistió en que tuvo que parar porque sufría como mucho agotamiento, más de lo normal.
"Acababa las carreras muy cansado", que, explica, fue de "mejor a peor" y que fue empeorando "cada vez más, hasta un punto que no era capaz de ir, que fue cuando tuve que parar".
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Y recuerda que "en Misano ya empezaba a no controlarlo", pero que con el calendario que tienen al final llevan mucho "estrés", pues insiste en que si el piloto tiene algún problema "es complicado de entender y continuar".
En cuanto a su regreso a la competición en sí, reconoce que va a ser "un fin de semana complicado", pues de Sepang señala que es una pista "físicamente durita" y que para él es un error ponerse "algún tipo de expectativa". EFE
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