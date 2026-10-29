Jaume Pueyo: Klaebo es el mejor, el más completo, es una bestia; un honor competir con él

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Adrián R. Huber

Madrid, 29 oct (EFE).- El catalán Jaume Pueyo, que en los pasados Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) fue olímpico por segunda vez, cuatro años después de haberlo sido en los de Pekín, y que también ha sido mundialista en dos ocasiones, es la principal referencia de España en las pruebas de esquí de fondo

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En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD), en el marco de la presentación de los equipos nacionales de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Pueyo, nacido hace en Badalona hace 25 años, comenta cómo afronta la próxima temporada y ensalza la figura del noruego Johannes Hosflot Klaebo, el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal (con once oros, una plata y un bronce), después de convertirse en el gran triunfador de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo.

Pregunta: Después de una temporada olímpica, ¿viene una de bajón o una de 'subidón'? ¿O será una campaña como cualquier otra?

Respuesta: Esperemos que sea de 'subidón', porque siempre entrenamos para mejorar. Y esta temporada hay muchos objetivos. Está la Copa del Mundo, como siempre. Luego está el Mundial (en la estación sueca de Falun) y está claro que intentaremos afrontarlos de la mejor manera posible.

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Queremos 'partirla', que es para lo que trabajamos a diario.

P: ¿Cuáles serán sus objetivos realistas, esta temporada?

R: No me pongo un objetivo claro. Quiero llegar al mejor nivel posible e intentar hacer historia, como intentamos hacer cada año. No quiero decir 'quiero hacer este puesto' o algo así; lo que quiero es llegar lo mejor posible. Y ya está.

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P: Ya fue olímpico dos veces, y en la pasada cita, en las pruebas de Tesero, causó una grata impresión. ¿Qué meta se marca, con miras a los próximos Juegos, dentro de cuatro años, en los Alpes franceses?

R: Obviamente, dentro de cuatro años habrá otros Juegos y la preparación será la misma de siempre. El objetivo es mejorar el resultado y ojalá, incluso, llegar al podio, si se puede.

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Pero bueno, ahora me centro en ir año a año y mejorar poco a poco; que creo que eso es lo realista.

P: En otra entrevista con Efe, justo antes de los pasados Juegos, declaró que el noruego Johannes Hosflot Klaebo no sólo era el mejor de su deporte, sino que sería el mejor de todos los tiempos.

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Visto lo visto después, cuando, al capturar seis oros, batió otra plusmarca, la de mayor número de títulos invernales en una misma cita olímpica, quedó claro que usted no sólo acertó en sus pronósticos. Puede, incluso, que se haya quedado corto, ¿no?.

R: Sí, sí (ríe). Klaebo para mí es un referente. Es el mejor de la historia. Va a ser muy difícil que alguien vuelva a hacer lo que ha hecho él. No sólo en el esquí de fondo, sino en todos los otros deportes de invierno.

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Creo que es el mejor, el más completo. Mentalmente es inquebrantable. Es una bestia. Y para mí también es un honor competir con él; y verlo cada día en las competiciones, porque solemos ir a los mismos hoteles todos los competidores.

P: ¿Y cómo es Klaebo? ¿Es cercano o se comporta como la gran estrella que es?

R: No, no mucho. No es que vaya de súper-estrella, pero creo que es porque es un poco vergonzoso. Creo que si le vas a hablar, te responderá perfectamente. EFE

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