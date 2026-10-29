Illa y Collboni presiden el minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Barcelona

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Barcelona, 29 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han presidido este jueves un minuto de silencio en la plaza Sant Jaume para condenar el asesinato machista ayer de otra mujer en la capital catalana.

La policía municipal de Madrid detuvo ayer a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de su pareja, una mujer de 38 años, en su casa, en el distrito barcelonés de Nou Barris.

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En el minuto de silencio, que ha tenido lugar frente al edificio consistorial, han participado también trabajadores y concejales del ayuntamiento.

En la fachada del consistorio, se ha colgado una pancarta con el lema "Barcelona rechaza la violencia machista. ¡Ni una menos!".

El ayuntamiento ha activado el protocolo de pésame establecido conjuntamente con instituciones y entidades para trabajar de manera coordinada cada caso de violencia machista, y que contempla, entre otras medidas, la denuncia pública de estas muertes.

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El Departamento de Igualdad y Feminismos ha condenado también el nuevo feminicidio, que supone el quinto ocurrido este 2026 en Cataluña y el número 164 desde que se empezaron a recoger datos en 2012.

De estos 164 casos, 154 corresponden a mujeres y 10 a niños y adolescentes. EFE