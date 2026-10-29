Habrá un minuto de silencio en los partidos de Copa del Rey de este jueves

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Madrid, 29 oct (EFE).- Los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este jueves comenzarán con un minuto de silencio, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos, confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras el siniestro, la RFEF anunció el aplazamiento de los 24 encuentros programados para ayer, que se disputarán entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre.

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Como se mantienen los 14 enfrentamientos fijados para hoy, este jueves habrá 23 encuentros.

Atlético Baleares-Eldense, Calatayud-Osasuna, Lebrijana-Getafe, San Sebastián de los Reyes-Coria, Antequera-Águilas, Conquense-Castellón, Guijuelo-Real Sporting, Laredo-Burgos, Real Ávila-Unionistas de Salamanca, Varea-Andorra, Auriense-Deportivo, Ribadesella-Racing Club, AE Prat-Athletic Club y Hortaleza-Sevilla son los partidos programados inicialmente para este jueves.

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Además, se jugarán los partidos Peña Sport-Huesca, Numancia-Oviedo, Poblense-Ceuta, Coruxo-Zamora, Cieza-Granada, Covadonga-Valladolid, Mijas Las Lagunas-Jaén, Gimnástica Torrelavega-Ourense y Xerez-Cádiz, aplazados ayer.

También los encuentros de la próxima jornada de Liga tanto en Primera como en Segunda guardarán un minuto de silencio por los afectados por el siniestro, según confirmaron la RFEF y LaLiga. EFE

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