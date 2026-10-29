Feijóo se reunirá mañana con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios

29/10/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios durante una visita el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Ayer, 28 de octubre, dos trenes colisionaron por alcance en Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 69 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. POLITICA Eusebio García del Castillo - Europa Press

Guardar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este viernes a las 11.30 horas con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid.

El líder 'popular' estará acompañado en el encuentro de la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, según ha informado el PP en un comunicado.

PUBLICIDAD

Esta reunión con expertos del sector ferroviario se produce dos días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que este miércoles un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la vía después de un fallo del sistema LZB provocando la muerte de al menos 69 personas.

En declaraciones desde la Plaza del Ayuntamiento de Urda (Toledo) este jueves tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, Feijóo ha asegurado que las responsabilidades políticas por el accidente son "exigibles" e "imprescindibles"

PUBLICIDAD

En este sentido, ha subrayado que no se puede esperar a que finalice la investigación. Dicho esto, ha señalado al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras "más de cien muertos" en dos accidentes en el mismo corredor ferroviario, si bien no ha pedido expresamente su dimisión.

"Yo he dicho que las responsabilidades políticas no se pueden esperar a una investigación, ya sea administrativa o judicial. Las responsabilidades políticas no son opcionables, son exigibles, ética y moralmente", ha aseverado, si bien ha recordado los antecedentes del Gobierno tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado mes enero o del apagón en abril de 2025.

PUBLICIDAD