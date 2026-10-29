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Feijóo cree que las responsabilidades políticas no pueden esperar y critica que Sánchez mantenga a Puente

29/10/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, visita el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Ayer, 28 de octubre, dos trenes colisionaron por alcance en Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 69 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. POLITICA Eusebio García del Castillo - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que ya son "exigibles" responsabilidades políticas tras la tragedia de Urda (Toledo) y ha dicho que no se puede esperar a que finalice la investigación. Además, ha censurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantenga en su cargo al ministro de Transportes, Óscar Puente, y que el Gobierno haya hecho nombramientos en materia de infraestructuras sin atender al "rigor, la experiencia y la gestión".

"Yo he dicho que las responsabilidades políticas no se pueden esperar a una investigación, ya sea administrativo o judicial. Las responsabilidades políticas no son opcionables, son exigibles, ética y moralmente", ha dicho, si bien ha recordado los antecedentes del Gobierno tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado mes enero o del apagón en abril de 2025.

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Así se ha pronunciado en la Plaza del Ayuntamiento de Urda (Toledo) tras visitar junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario. Allí ha estado conversando con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Tras asegurar que en este momento se necesita "cabeza fría" y "respeto" porque hay que enterrar a los fallecidos, Feijóo ha recalcado que "las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación". En cualquier caso, ha dicho que "la gente en España ya ha tomado una decisión en relación con la gestión ferroviaria del Gobierno de España".

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El presidente del PP ha criticado que el ministro de Transportes se dedicara este miércoles a "echar la culpa a un operador de Atocha" y ha dicho que lo ocurrido no se puede despachar con esa "frivolidad".

DICE QUE "NADIE" DEL GOBIERNO LE HA LLAMADO

Además, Feijóo ha señalado que "nadie" del Gobierno le ha llamado tras el accidente pero que este jueves en Urda ha sido atendido "cordialmente" por el presidente de Castilla-La Mancha, que le ha informado de lo sucedido.

En este momento, el número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) se ha elevado a 69, según ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde ha estado acompañado por el presidente del Gobierno. En el caso de los heridos, de los 110 ingresados de este miércoles, 60 ya han sido dados de alta.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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