ERC y Podemos piden que Puente comparezca en el Congreso sobre el accidente de Urda

Madrid, 29 oct (EFE).- ERC y Podemos han registrado este jueves la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la Diputación Permanente del Congreso para que aporte toda la información que tiene el Gobierno sobre el accidente de tren ocurrido ayer a la altura de Urda (Toledo) y que ha causado al menos 69 fallecidos.
Esta petición se añade a la que registrará también Sumar, según ha anunciado la candidata a la Presidencia por Frente Amplio, Ada Colau.
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El accidente se produjo por el choque del tren AVE 2080 entre Madrid y Sevilla, con 397 pasajeros a bordo, y el tren IRYO 6076, que cubría también la misma línea y que se encontraba detenido en la vía, con 146 pasajeros. EFE
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