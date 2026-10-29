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El euríbor bajará levemente en octubre, al 3,235 %, pero las hipotecas seguirán al alza

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Madrid, 29 oct (EFE).- El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular los créditos hipotecarios variables, cerrará octubre con una tasa media del entorno del 3,235 %, lo que supondrá una leve caída respecto a septiembre, con la que puede romper tres meses consecutivos de avances.

Pese a esa caída del indicador, las hipotecas variables seguirán al alza, ya que la tasa media del euríbor se sitúa muy por encima de octubre de 2025, cuando fue del 2,187 %.

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De esta manera, para una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés del euríbor más el 1 %, el incremento anual superará los 1.000 euros.

Si el préstamo es superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas podría alcanzar los 2.100 euros anuales.

Aunque aún queda una sesión para que finalice el mes, el euríbor de octubre alcanza esa tasa media provisional del 3,235 %, levemente inferior al 3,247 % de septiembre, cuando encadenó su tercer mes de subidas, y alcanzó su nivel más alto de 2024.

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En declaraciones a EFE, el analista de Banco BiG Joaquín Robles, ha explicado que en la evolución del euríbor, "la clave" sigue siendo las perspectivas de inflación y los movimientos de los bancos centrales.

Ha recordado que en la eurozona, la inflación sigue subiendo, lo que ha llevado al Banco Central Europeo (BCE) a elevar los tipos de interés en dos ocasiones este año: una en junio, y otra en septiembre.

De cara a final de año, ha indicado Robles, se espera que el banco central vuelva a subir los tipos otros 25 puntos básicos si la inflación continúa al alza.

Todo ello, ha aclarado, está afectando directamente al euríbor, que se ha disparado por encima del 3 %, y está provocando un encarecimiento a las hipotecas variables.

De cara a los próximos meses, Robles espera que el euríbor se mantenga por encima del 3 %, condicionado por las perspectivas de inflación.

"Si seguimos viendo conflictos geopolíticos, el estrecho de Ormuz cerrado y nuevas subidas en la inflación, probablemente veamos más subidas de tipos y por lo tanto más subidas en el euríbor", ha advertido Robles.

Por el contrario, ha asegurado que si hay algún tipo de acuerdo en dichos conflictos, se relajan los precios energéticos y la inflación, se empezará el camino de reducción de tipos y de caída del indicador.

Asimismo, el analista hipotecario de HelpMyCash, Miquel Riera, ha añadido que la pausa o estancamiento que registra el euríbor en octubre podría estar relacionada con las expectativas de que el BCE mantenga los tipos de interés este mes.

"Sin embargo, su evolución hasta finales de año dependerá, en buena medida, de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y de su impacto sobre la inflación", ha añadido.

Desde HelpMyCash contemplan también dos escenarios para el cierre de 2026, ya que si las tensiones geopolíticas se reducen y la inflación se modera, el euríbor podría bajar hasta el 3 % o situarse por debajo de esa cota.

En cambio, si los conflictos se recrudecen y el BCE vuelve a subir los tipos, el indicador podría alcanzar el 3,5 % a cierre de año.

Justo este jueves, el BCE celebra una nueva reunión de política monetaria, y el consenso de analistas se inclinan porque habrá una pausa estratégica en las subidas hasta la reunión de diciembre, pese a la tendencia alcista de la inflación y de los rendimientos de los bonos soberanos europeos, especialmente el francés. EFE

(Vídeo)

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