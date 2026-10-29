Detienen a un menor por crear un canal de Blocus para instigar disturbios en Lleida

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Barcelona, 29 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad al que consideran el creador y administrador de los canales de comunicación de Blocus en Lleida, desde los cuales se daban indicaciones para llevar a cabo actos vandálicos, saqueos y ataques a las fuerzas del orden público, el próximo sábado día 31 en la capital leridana.

La policía autonómica ha informado este jueves de la detención esta tarde en Bellmunt d'Urgell (Lleida) de un joven de 16 años como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos y la incitación a cometer daños y saqueos en la ciudad de Lleida este sábado.

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La investigación de agentes de la Comisaría General de Información en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea sobre los canales creados a principios de semana bajo el nombre de Blocus Lleida ha permitido identificar y detener al creador y administrador de estos canales.

El detenido había creado grupos en diferentes redes sociales y de mensajería a través de los cuales difundía contenido en el que se incitaba a cometer actos vandálicos, saquear comercios y atacar a las fuerzas de orden público.

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En estos grupos, según los Mossos, se planeaba como deberían hacerse los saqueos y a qué tipo de comercios, cómo ir vestido para evitar ser identificado, incluso se hablaba de recurrir a la violencia y de utilizar artefactos lesivos contra la Policía.

La investigación sigue abierta y la policía autonómica no descarta más detenciones. EFE

(Vídeo)