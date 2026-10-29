Detenido por una agresión sexual a una mujer tras una posible sumisión química

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Almería, 29 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Huércal-Overa (Almería) a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una mujer que había conocido a través de una aplicación de citas y que comenzó a sufrir mareos, desorientación y pérdida de fuerza muscular después de consumir una bebida que le ofreció el sospechoso, síntomas compatibles con una posible sumisión química.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, el detenido habría utilizado un perfil y una identidad falsos en la plataforma digital para ocultar quién era realmente y dificultar su localización tras los hechos, ocurridos el pasado mes de septiembre.

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La investigación comenzó después de que la víctima acudiera a un centro sanitario ante la sospecha de haber sufrido una agresión sexual durante un encuentro con un hombre al que había conocido por Internet y con el que había mantenido conversaciones a través de una aplicación de citas.

Ambos habían acordado conocerse personalmente en el domicilio del sospechoso, donde este le ofreció una bebida que la mujer aceptó.

Pocos minutos después de ingerirla, comenzó a experimentar mareos, desorientación y una progresiva pérdida de fuerza muscular, síntomas que, según los investigadores, resultan compatibles con una posible sumisión química.

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La mujer permaneció durante varias horas en el inmueble hasta que consiguió recuperar parcialmente sus capacidades y abandonarlo para regresar a su domicilio.

Sin embargo, su estado físico y la desorientación que sufría le provocaron importantes dificultades para volver a casa y le impidieron precisar la ubicación exacta de la vivienda en la que había estado con el sospechoso.

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Ante la sospecha de haber sido víctima de una agresión sexual, decidió acudir a un centro sanitario para recibir asistencia.

A partir de estos hechos, agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional desarrollaron una investigación que permitió corroborar las manifestaciones de la víctima e identificar al presunto agresor.

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Las pesquisas determinaron que el hombre habría recurrido a una identidad falsa y a un perfil ficticio en la aplicación de citas, una circunstancia que dificultaba su identificación y localización.

Finalmente, los investigadores consiguieron identificarlo y detenerlo en la localidad almeriense de Huércal-Overa como presunto responsable de un delito de agresión sexual.

La Policía Nacional ha precisado que al arrestado le constan antecedentes policiales por otros hechos delictivos, aunque no ha detallado su naturaleza.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual. EFE

mma/fs/aam