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Cuatro detenidos tras un intento de desocupación en una vivienda de València

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València, 29 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres personas que trabajan para una empresa de desocupación de viviendas durante un operativo policial en un piso del barrio valenciano de Benimaclet en el que se ha arrestado también a otra persona, que según fuentes sindicales es a quien se intentaba forzar a dejar su casa.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que el incidente ha tenido lugar pasadas las tres de la tarde de este jueves y que a tres de los detenidos se les acusa de un delito de robo con fuerza y coacciones, mientras que al cuarto arrestado se le imputa un delito de amenazas.

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El suceso ha tenido lugar a la altura del número 25 de la calle Vicente Zaragozá y según publica en X el Sindicat d'Habitatge de València, los trabajadores de esa empresa de desocupación llevaban tiempo intentado echar a una persona de su vivienda en la citada vía, y este jueves han regresado pero no han logrado su objetivo.

Todo ello ha sucedido, según se ve en un vídeo subido a las redes por ese sindicato, en medio de un amplio dispositivo policial formado por varias patrullas que se han apostado a ambos lados de la calle, que atraviesan las vías del tranvía y junto a un colegio, sin que haya constancia de más incidentes.

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Fuentes del Sindicat de Llogateres han explicado a EFE que esta era la tercera vez que esa empresa especializada en desocupación se presentaba en el piso para intentar forzar a su inquilino a que lo abandonara.

Varios miembros de este sindicato, así como del Sindicat d'Habitatge, se han personado de inmediato al conocer este nuevo intento y han visto cómo el inquilino pedía ayuda desde la ventana, que al parecer había sido rota por los ahora arrestados como forma de amenaza.

Varias patrullas policiales se han personado entonces en la zona y poco después se han llevado detenidos tanto a los tres miembros de la empresa de desocupación como al inquilino, según estas fuentes sindicales, quien al parecer habría proferido amenazas dado su estado de nerviosismo por la situación en que se encuentra. EFE

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