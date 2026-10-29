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CEAR alerta de las dificultades del Pacto Europeo y pide garantías para los migrantes

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Santa Cruz de Tenerife, 29 oct (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha advertido este jueves de las dificultades para aplicar el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo por la falta de formación, personal, instrucciones claras y recursos económicos, y ha reclamado que se garantice la protección de los derechos de los migrantes y los solicitantes de asilo.

Los directores generales de CEAR, Mauricio Valiente y Mónica López, han trasladado estas preocupaciones al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión en Santa Cruz de Tenerife en la que también han abordado la situación de la Ruta Atlántica y las consecuencias del nuevo marco europeo para el archipiélago.

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En declaraciones a la prensa, Valiente ha señalado que un pacto que ha tardado años en cerrarse debería haber contado con una preparación suficiente para su aplicación y ha alertado de que la falta de medios está dificultando el desarrollo de los procedimientos administrativos.

"La actuación administrativa no puede basarse solo en la buena fe. Tiene que haber instrucciones claras, personal y también medios económicos", ha zanjado.

El responsable de CEAR ha explicado que los cambios en la atención a los menores y en los datos que deben recogerse durante las entrevistas pueden demorar los procedimientos cuando no existe una dotación suficiente de recursos.

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Ha apostillado que las dificultades no se limitan a España, sino que se han detectado también en otros estados de la Unión Europea.

En su encuentro con Clavijo, CEAR ha agradecido al Gobierno de Canarias el papel que ha desempeñado en la atención a las personas migrantes, los menores y los solicitantes de asilo, y ha defendido la necesidad de mantener el diálogo entre las instituciones para abordar esta realidad con medidas concretas.

Valiente ha advertido asimismo del incremento de la xenofobia y ha pedido responsabilidad a los dirigentes políticos ante los discursos sobre inmigración.

Según ha esgrimido, CEAR nunca había observado una situación de hostigamiento a las organizaciones sociales como la actual, que dificulta el desarrollo normalizado de su labor humanitaria.

"La inmigración es una realidad que no va a cambiar, es un hecho estructural y es importante poder abordarla con racionalidad", ha manifestado.

En relación con los menores migrantes, el director general de CEAR ha defendido el cumplimiento del marco legal y ha recordado que, cuando se localiza a sus parientes, la prioridad es la reagrupación familiar, mientras que, cuando no es posible, deben aplicarse los procedimientos previstos para garantizar su protección.

También ha cuestionado que la Unión Europea se plantee modificar aspectos de su política migratoria antes de evaluar la aplicación del pacto recién preparado.

Por su parte, Clavijo ha coincidido en señalar las dificultades de aplicación del nuevo marco europeo y ha criticado que la aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo es "más compleja y menos garantista con los derechos de las personas", además de dificultar el trabajo de los funcionarios y las ONG, por la falta de planificación y de medios para desarrollar los procedimientos.

A su juicio, la Unión Europea pretendía retener a los migrantes en los territorios fronterizos y esa finalidad ha podido propiciar un procedimiento "tan complejo y tan poco garantista", con la expectativa de desincentivar las llegadas.

"Pero eso no va a ocurrir, lo estamos viendo en Canarias", ha afirmado Clavijo, quien ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el fenómeno migratorio se intensifique a final de año. EFE EFE

(Foto) (Vídeo)

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