Buñuelos, huesos y panellets conviven junto a una oferta al alza de gominolas de Halloween

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Madrid, 29 oct (EFE).- Llega el Día de Todos los Santos y la celebración de la noche de Halloween, y las pastelerías y los supermercados e hipermercados ofrecen un gran surtido de los tradicionales buñuelos de viento, huesos y panellets para el público adulto y galletas y gominolas coloridas con motivos terroríficos para los pequeños.

El presidente del Gremio de Pastelería de Barcelona, Miquel Zaguirre, ha asegurado a EFE Agro que este año esperan "igualar o incluso incrementar" las ventas de panellets respecto a la campaña anterior, un dulce a base de almendra, huevo y azúcar cuyo origen se remonta al siglo XVIII.

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Ha recordado que las pastelerías artesanas ofrecen una veintena de panellets -los más vendidos son los de piñon, almendra, chocolate, coco y café-, a los que se suman otros más novedosos de pistacho, fresa, mango, frambuesa o limón, y que su venta supone en torno al ocho o diez por ciento de los ingresos anuales de estos obradores.

Para Zaguirre los precios de una bandeja de panellets artesanos e industriales no varían tanto, pero sí la calidad de sus ingredientes ya que los pasteleros compran la almendra nueva de Tarragona y Lleida cuatro semanas antes de empezar con su elaboración, por lo que mantiene su humedad al triturarla.

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Por su parte, la Asociación de Pasteleros y Panaderos Artesanos de Madrid (Asempas), aunque aún no tiene una previsión de ventas de la campaña 2026 del Día de Todos los Santos y Halloween, ha recordado a EFE Agro que en 2025 los obradores tradicionales de la región vendieron unos 400.000 kilos de buñuelos de viento y 88.000 kilos de huesos de santo.

"La oferta este año combina recetas tradicionales con nuevos sabores y presentaciones", ha informado esta organización, que ha puesto como ejemplo los buñuelos rellenos de frambuesa, pistacho o crema de castaña, que se suman a los clásicos de nata, crema o chocolate y de otros sabores.

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Los huesos de santo mantienen su presencia con distintas variedades, incluidas las de yema, trufa y praliné, y algunas pastelerías madrileñas han incorporado además el pan de muerto a su oferta, una elaboración vinculada a la tradición mexicana del Día de Muertos, según Asempas.

Para esta asociación "Halloween ofrece a las pastelerías una oportunidad de desarrollar propuestas visuales y creativas", como galletas con formas de calabaza, calavera y ataúd; magdalenas decoradas con figuras temáticas; palmeras transformadas en fantasmas o figuras de chocolate inspiradas en esta fiesta.

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Chuches de truco o trato: el mayor pico de consumo

Las golosinas para Halloween ya representan en torno al 7 % de las ventas anuales de la categoría de caramelos y chicles de la industria del dulce, en torno a los 101 millones de euros.

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Así lo han apuntado a EFE Agro desde la patronal Produlce, que ha afirmado que Halloween "ocupa un lugar destacado en la categoría, cuyo comportamiento refleja "una creciente conexión con momentos vinculados al ocio, las celebraciones y la compra impulsiva".

La consultora Circana ha calculado que "Halloween representa el mayor pico de consumo del año para las golosinas", con las gominolas como líderes en ventas (876.348 kilos en la semana del 31 de octubre de 2025), a las que hay que sumar los surtidos de caramelos -que multiplicaron esos días por cuatro sus ventas respecto a septiembre- y los caramelos de palo, de los que se vendieron un 80 % más.

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El grupo Fini, uno de los principales productores de gominolas con sede en Molina de Segura (Murcia) y con exportaciones a un centenar de países, ya tiene en los supermercados e hipermercados su nueva oferta para Halloween con nuevos lanzamientos como sus bolsas de Catrinas y su mezcla de sombreros de brujitas y (Witch Mix).

Trolli Ibérica (Paterna, Valencia), otra de las grandes productoras de golosinas, también considera que Halloween es una de las campañas más relevantes del calendario comercial y para este año ha lanzado las bolsas especiales que incluyen gominolas con forma de ojos rellenos de una gelatina de sabor ácido que se suman a sus tarántulas frutales o los vampiros de crema de fresa. EFE

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