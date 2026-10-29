Buesa señala que "la deslegitimación clara y rotunda del terrorismo de ETA continúa siendo la principal asignatura"

26/10/2026 XXIIV Seminario Fernando Buesa POLITICA FUNDACIÓN FERNANDO BUESA

Guardar

Marta Buesa, miembro del Patronato de la Fundación Fernando Buesa Blanco e hija del político asesinado por ETA, Fernando Buesa, ha señalado que "la deslegitimación clara y rotunda del terrorismo de ETA continúa siendo la principal asignatura" en Euskadi y ha apelado a "convertir la memoria en un compromiso presente con la democracia, el pluralismo, la libertad y la vida", ya que "es imprescindible para lograr una convivencia sana".

Unas declaraciones que ha efectuado Buesa durante el discurso de inauguración del XXIV Seminario Fernando Buesa, que se celebra estos días en Vitoria-Gasteiz, bajo el título 'La democracia y sus amenazas. Retos y alternativas de futuro', organizadas por la propia Fundación y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda.

PUBLICIDAD

Buesa ha realizado esta reflexión, al argumentar que valores como "el diálogo, la búsqueda de acuerdos, el respeto a las normas y la voluntad de entendimiento están siendo sustituidos progresivamente por actitudes que priorizan la confrontación y la imposición", para ver "con una mezcla de incredulidad y temor" cómo "el recurso a la violencia para protestar o defender una causa es cada vez más frecuente".

Una coyuntura, ha dicho, que es también muy relevante en Euskadi, que "no puede desconectarse de las consecuencias devastadoras del terrorismo padecido durante más de cincuenta años".

PUBLICIDAD

"Recientemente se han cumplido 15 años desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada. Sin embargo, la desaparición de la organización terrorista no ha eliminado el daño causado ni las consecuencias que su violencia dejó en las víctimas y en la sociedad vasca. La tarea de la reparación no solo tiene una dimensión personal, sino también pública, moral y política", ha añadido.

Según Buesa, en los últimos años, la democracia ha experimentado "un retroceso significativo en numerosos países, reduciéndose tanto el número de Estados democráticos como el de personas que viven bajo este sistema".

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, ha lamentado que está en aumento la presencia de líderes y formaciones políticas que "defienden soluciones autoritarias y cuestionan los derechos humanos, los valores de la democracia y los principios del Estado de derecho". "Unos lo hacen abiertamente, otros quitan libertad bajo el grito de libertad", ha agregado.

A su juicio, este contexto genera la sensación de "estar regresando a épocas que creíamos superadas". En este sentido, ha lamentado que, en lugar de reflexionar sobre las causas de esta crisis, tendemos a atribuirla a factores externos, "sin reconocer que nuestras propias acciones u omisiones también pueden contribuir al debilitamiento de la democracia".

PUBLICIDAD

"DESCONFIANZA HACIA LA POLÍTICA"

Entre las principales amenazas de esta pérdida de democracia, Buesa ha destacado "la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en su capacidad para responder a sus necesidades". Al respecto, ha subrayado que "el malestar, la insatisfacción y la desconfianza hacia la política, los partidos políticos, los medios de comunicación, la educación, la justicia y el sistema sanitario favorecen el rechazo al sistema democrático y la búsqueda de respuestas inmediatas en figuras autoritarias".

PUBLICIDAD

Una situación a la que ha sumado "la dificultad de los poderes públicos para responder a las demandas sociales y hacer frente a determinados intereses privados".

En esta coyuntura y en vísperas de un proceso electoral, su sensación es la de estar en "un momento histórico crítico, ante la disyuntiva de involución hacia un pasado conocido y al mismo tiempo, desatendido en términos de memoria, reparación y aprendizaje colectivo, o de prórroga de un tiempo inestable que seguirá generando incertidumbre en lugar de certezas". "En todo caso, al borde del precipicio", ha lamentado.

PUBLICIDAD

Buesa ha reivindicado la figura de su padre, quien "siempre entendió la política como servicio público, la ejerció con honestidad y con un compromiso inquebrantable con los valores democráticos de libertad, igualdad, pluralismo, tolerancia y respeto y con unos principios éticos nítidos en favor de la paz y la defensa de los derechos humanos de todos", para reclamar "líderes y referentes como él en la política actual".

"Desde mi espíritu optimista quiero pensar que lo que está por venir se pueda transformar en una oportunidad para obtener un tiempo precioso que permita la recuperación de unos valores éticos y la generación de un clima de confianza mutua sobre los que asentar un compromiso permanente con la democracia", ha deseado para finalizar.

PUBLICIDAD

SEMINARIO

A lo largo de los dos próximos días, el salón de actos del Centro de Investigación Micaela Portilla de la EHU acoge el 'XXIIV Seminario Fernando Buesa, bajo el título 'La democracia y sus amenazas. Retos y alternativas de futuro', que pretende profundizar en qué cambios personales y colectivos son necesarios para superar las amenazas de la democracia, además de analizar "cómo hemos llegado" a la situación actual.

PUBLICIDAD

El evento contará con las reflexiones y ponencias de Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona y ex presidente del Senado, María Solanas, licenciada en Sociología Política y en Ciencias de la Información por la UCM y directora de Programas del Real Instituto Elcano y Víctor Vázquez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

Asimismo, el seminario cuenta con la participación de Josu de Miguel, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria, Luisa Etxenike, escritora, Cristina Gallach, ex secretaria General Adjunta de Naciones Unidas para la Información y Comunicación Pública, Víctor Ferreres, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra y Mariola Urrea, catedrática de Derecho Internacional Público y Unión Europea y vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

También participan del mismo Txema Portillo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social y director del Instituto de Gobernanza Democrática, Javier Goikoetxea y Faustino López de Foronda, del Patronato de la Fundación Fernando Buesa Blancoy Antonio Rivera, del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda.