Asesinan a tiros a un hombre que estaba ingresado en el hospital Joan XXIII de Tarragona

Guardar

(Actualiza la NA4029 con más información del suceso)

Tarragona, 29 oct (EFE).- Un paciente del hospital Joan XXIII de Tarragona que había sido tiroteado en Salou el pasado día 16 ha sido asesinado de varios disparos la madrugada de este jueves en la habitación del centro sanitario donde estaba ingresado recuperándose de sus heridas, según han informado a EFE fuentes policiales.

PUBLICIDAD

Los Mossos d'Esquadra han recibido a las 3:15 horas de este jueves el aviso de que un hombre había sufrido una agresión con arma de fuego en el hospital.

Varias patrullas policiales se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a la víctima gravemente herida. Pese a la asistencia médica recibida, finalmente ha muerto.

PUBLICIDAD

El hombre, de origen extranjero, ingresó en el hospital el pasado 16 de octubre con heridas en ambas piernas tras ser disparado en plena calle, mientras caminaba en Salou, desde un coche en marcha que se dio a la fuga.

El suceso tuvo lugar en la calle Prat d'en Carbó, cerca de la plaza Europa, sobre las 20:15 horas.

En el hospital, el hombre no disponía de vigilancia policial y la madrugada de este jueves ha muerto por los disparos que ha efectuado una persona que se ha introducido en su habitación.

PUBLICIDAD

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos.

El caso está bajo secreto de las actuaciones.

Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado un equipo de apoyo psicológico para atender a los profesionales sanitarios del hospital. EFE

PUBLICIDAD

dpj/hm/ros

(Vídeo)