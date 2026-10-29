Ascienden a 69 los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

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El entorno de Raúl Triguero, reportero de ‘¡De viernes!’ desaparecido en el accidente de tren de Toledo, sigue buscándolo El periodista de Telecinco viajaba a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano por encargo de ‘¡De Viernes!’ cuando se produjo el choque entre dos trenes en Urda

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales En el lugar del siniestro, ocurrido entre Los Yébenes y Urda, continúan las labores de búsqueda y rescate

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027 La decisión llega en medio de meses de especulación sobre una posible salida anticipada de Lagarde, vinculada de forma reiterada a la agenda electoral de Francia

Quién es Aristea Afroditi Ortiz, la jueza que consiguió su plaza hace ocho meses y tiene ahora en sus manos la investigación de la tragedia ferroviaria de Urda La titular del juzgado de Orgaz llegó a su primer destino en febrero, después de superar las oposiciones y ejercer en Torrelavega, y dirige ahora las diligencias para esclarecer las causas del choque de trenes