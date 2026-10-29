Albert Sánchez pretende recuperar la confianza de los futbolistas con un modelo asociativo

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Las Palmas de Gran Canaria, 29 oct (EFE).- El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Albert Sánchez, expresó este jueves durante su presentación que pretende recuperar la confianza de los futbolistas e implementar el modelo de juego asociativo, con un equipo que tenga personalidad, ambición, sea valiente y controle más los partidos.

El técnico catalán, de 39 años, considera que en la plantilla hay "mucho potencial, con una mezcla de juventud y experiencia", y jugadores ideales "para el modelo que queremos y que tanto gusta aquí", al que pretende aportar su "matiz".

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Sánchez, que aterrizó esta mañana en Gran Canaria, presenció como espectador el entrenamiento de este jueves y tendrá a partir del viernes tres sesiones para preparar su estreno en el banquillo isleño, el próximo lunes a domicilio ante el Real Oviedo.

El nuevo entrenador subrayó que debe recuperar para la causa a jugadores importantes, así como a los que están lesionados, "y trabajar mucho" para que su modelo de juego tenga éxito "porque queda mucha Liga", aunque matizó que el primer objetivo es "estar tranquilos" en la clasificación y después, "mirar hacia arriba y ser ambiciosos".

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Aunque asegura no creer mucho en los sistemas y los dibujos tácticos, reconoció que como base utiliza un 1-4-3-3, aunque con "mucha movilidad en las posiciones", y recalcó que su equipo debe "defender de atrás hacia adelante", con el reto de "ser más sólidos defensivamente" para no recibir tantos goles y que a los rivales les cueste generar ocasiones.

"Siempre había pensado que encajo muy bien en el modelo de la Unión Deportiva, que lleva trabajando desde hace muchos años. Queremos ser un equipo reconocible y dar estabilidad al proyecto; la plantilla está hecha para eso, casamos muy bien, y la adaptación será más rápida porque los jugadores están acostumbrados a esta forma de jugar", argumentó, tras citar a Quique Setién, García Pimienta o Luis García, anteriores entrenadores del equipo isleño con una propuesta de fútbol parecida.

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Por otra parte, considera que su etapa en la Segunda División de Francia le ha servido para crecer como entrenador "en otro tipo de fútbol, más físico, de mucho duelo individual y mucha transición", por lo que cree que está "mucho más preparado que hace dos años".

En cuanto al papel de la cantera, recordó su ADN Barça y que en su etapa de azulgrana pusieron a jugar a Lamine Yamal con 15 años y a Pau Cubarsí con 16.

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"La edad no es un problema para mí; si los jugadores tienen condiciones, van a jugar", afirmó.

Tras ver los dos últimos partidos del equipo amarillo, ante la Real Sociedad B (1-0), "demasiado abierto", y el del pasado martes en la Copa del Rey, con triunfo en Alcalá de Henares (1-3), tras prórroga, insistió en que debe recuperar la confianza de los jugadores y que sean atrevidos en el campo porque él no es "un entrenador que castigue el error".

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Además, no considera a la UD Las Palmas un equipo de Segunda División, sino "un club histórico"; por ello, indicó que había puesto "mucho" de su parte para fichar por el conjunto insular "porque es un privilegio".

En términos muy parecidos se expresó hace 129 días el gallego Rubén de la Barrera, el técnico que inició, con una idea muy similar, un proyecto que por ahora no ha terminado de funcionar, más cerca en puntos del descenso a Primera Federación que de las posiciones de privilegio, y que ya va por el tercer entrenador tras la transición de tres partidos con el experimentado Juan Manuel Rodríguez, relegado de nuevo al filial. EFE

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