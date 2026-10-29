Abogados advierten de que aún hay cientos de menores en Ceuta sin filiar ni ser acogidos

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Madrid, 29 oct (EFE).- Abogados que están desarrollando su actividad profesional en Ceuta han detectado que aún hay cientos de menores en la ciudad autónoma procedentes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos de los pasados 30 y 31 de julio sin filiar y sin ser tutelados ni acogidos.

Así lo ha manifestado en un encuentro con periodistas el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que ha explicado que en cumplimiento del pacto europeo de migración y asilo por primera vez los abogados de Ceuta están asumiendo la figura del representante provisional del menor para velar por sus intereses.

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"Por parte de algunos abogados tenemos quejas de que todavía hay algunos cientos de menores sin filiar y sin ser tutelados y acogidos y esto es grave", ha comentado el presidente de la Abogacía.

Salvador González ha recordado que para realizar los trámites que establece la ley para resolver los expedientes de cada inmigrante, sea de asilo o de devolución, se incrementó el número de abogados en Ceuta para estos procesos.

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Ha destacado que el trabajo de estos letrados del turno de oficio de Ceuta "se está produciendo con normalidad pero con mucha intensidad y mucho compromiso porque las jornadas son interminables y el número de asuntos que están llevando adelante es muy importante".

Y ha valorado que incluso hay abogados que "se han dado de alta en el turno de oficio para atender esta demanda de servicio de la abogacía en una situación tan crítica".

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Por otra parte González ha lamentado que la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales provoque que no dé tiempo en esta legislatura a aprobar la nueva ley de asistencia jurídica gratuita.

No obstante ha estimado que "hay un trabajo del Ministerio que con independencia del titular que le toque asumir esa responsabilidad en el futuro tendrá que aprovecharse".

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En todo caso ha recalcado que es necesaria la nueva norma porque "la vigente data de hace treinta años y ha quedado fuera de la realidad".

En este sentido ha manifestado que "en algunos partidos judiciales, como la Rioja y Navarra, ya se está obligando a los abogados a incorporarse al turno de oficio y dar ese servicio porque la retribución no es que no sea atractiva sino que es disuasoria muchas veces de asumir esa responsabilidad".

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Según datos del Consejo General de la Abogacía Española esta situación está provocando que cada vez son menos los abogados inscritos en el turno de oficio en España, un total de 38.871 en 2025 frente a 45.275 en 2020.

Salvador González ha indicado que el año pasado se produjo una actualización del 8 por ciento lineal y ha dicho que el Consejo está pidiendo una nueva actualización generalizada para el que viene "para atender situaciones de retribución especialmente injustas". EFE

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