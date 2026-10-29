Abascal pide la dimisión de Sánchez y Puente y que el accidente de Toledo "se investigue hasta el final"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este jueves la dimisión del presidente y el ministro de Transportes, Pedro Sánchez y Óscar Puente, y que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) "se investigue hasta el final" y "se haga justicia".

Abascal ha protagonizado un mitin en Ávila que ha comenzado con 'La muerte no es el final', el himno que honra a los caídos de las Fuerzas Armadas, en recuerdo y homenaje de los setenta fallecidos en el accidente, y la tragedia ha monopolizado su intervención.

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El dirigente de Vox ha asegurado ante unas 500 personas que el accidente fue "injusto y evitable", por lo que ha reclamado "que se depuren responsabilidades y se haga justicia", reclamando la dimisión de Sánchez y "Óscar Muerte", a los que ha tildado de "pareja siniestra".

"Son 120 muertos en un año en accidentes ferroviarios, ¿por qué no han dimitido aún el ministro de Transportes y el presidente, esa pareja siniestra que está detrás de la toma de decisiones de muchos aspectos de nuestra política que están degradando nuestras instituciones", ha dicho, recalcando que les guarda un "desprecio infinito".

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Abascal ha evocado el lema de "frenar al fascismo" del bloque de la izquierda para las elecciones generales del 29 de noviembre para ironizar que "frenar un tren es pedirles demasiado a estos corruptos y traidores".

"PRISA ASQUEROSA" PARA CULPAR A UN TRABAJADOR

Por otro lado, ha censurado "la prisa asquerosa" que el Gobierno se ha dado para "señalar a un pobre hombre, un trabajador" al que "han dejado expuesto", y ha insistido en su rechazo a la tesis del "error humano" para explicar el accidente ferroviario.

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"Hay que investigar hasta el final qué ha pasado, en Adamuz, en Toledo, en la riada de Valencia, en el apagón y en todos los crímenes que este Gobierno mafioso ha cometido contra su pueblo", ha reclamado. El miércoles, tras el accidente, Abascal ya recriminó la búsqueda de "un chivo expiatorio, una cabeza de turco" para explicar lo sucedido en Urda y llamó a "no creer" al Ejecutivo.

"No es un error humano, ni técnico, es un crimen contra los intereses de España", ha insistido el líder de Vox, que ha atribuido el accidente al "fruto de pagar a señoritas de compañía" y a dejar al exministro José Luis Ábalos y su asesor ministerial Koldo García, actualmente en prisión por corrupción, al frente del Ministerio de Transportes.

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Asimismo, Abascal ha justificado la decisión de no paralizar la precampaña durante el luto oficial de tres días decretado por el accidente. "No estamos aquí para hacer política como están diciendo, sino para hacer justicia, no vamos a callar jamás y no vamos a admitir que nos silencien", ha argumentado.

"Estamos aquí para manifestar nuestro luto, nuestra rabia y nuestro recuerdo emocionado y solidaridad con las familias de esos españoles que se han ido tan injustamente, para anunciar nuestro compromiso absoluto de no descansar hasta que los españoles se sientan seguros en su propia patria, seguros para volver a montar en un en tren y protegidos por sus instituciones", ha rematado.

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Abascal ha finalizado su intervención recordando los tres ejes sobre los que pivota el mensaje de Vox para los comicios generales del 29 de noviembre: prioridad nacional, desregulación y rebaja fiscal y "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de las ayudas sociales.