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Abascal exige la dimisión de Sánchez y Puente, la "pareja siniestra" que "no frena trenes"

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Ávila, 29 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este jueves la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quienes se ha referido como esa "pareja siniestra" de "corruptos y traidores" que llama a frenar el fascismo, pero a la que pedir "frenar un tren es demasiado".

"Están detrás de la toma de decisiones en muchos aspectos de nuestra política que están degradando nuestra instituciones y que tienen estas consecuencias", ha dicho Abascal en alusión al accidente ferroviario de Urda (Toledo).

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Ha recalcado que el grave siniestro de este miércoles no se ha debido a un error humano ni técnico, sino a la "corrupción permanente del Gobierno. El error humanos son ellos", ha afirmado.

El presidente de Vox, que se ha referido al ministro de Transporte como "Óscar Muerte", ha hecho estas afirmaciones en un mitin en Ávila, que ha comenzado con el himno a los caídos 'La muerte no es final', en homenaje a los fallecidos en Urda, con todos los asistentes, alrededor de medio millar, en pie.

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En su opinión, "no es normal tener un Gobierno que parece coleccionista de delitos del Código Penal, porque los han cometido todos y los han amnistiado todos".

Y ha vuelto a defender su decisión de mantener la agenda electoral de Vox y no caer en "ninguna hipocresía, intimidación ni chantaje emocional" para que se callen tras el "injusto y evitable" accidente ferroviario y ha incidido en que van a hacer todo lo posible para que "esto no vuelva a suceder en España".

"Estamos aquí para manifestar nuestro luto, nuestra rabia, nuestro recuerdo emocionado y nuestra solidaridad con las familias de esos españoles que se han ido tan injustamente", ha afirmado.

También, ha añadido, para mostrar su compromiso de no descansar hasta que los ciudadanos se sientan seguros para volver a montar en tren y hasta que se depuren responsabilidades y se haga justicia, porque "son ya 120 fallecidos" en menos de un año. EFE

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(foto) (vídeo) (audio)

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