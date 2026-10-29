55-70. El Spar Girona se reencuentra con la victoria gracias a un tercer cuarto excelente

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Girona, 29 oct (EFE).- El Spar Girona se reencontró este jueves con la victoria al ganar al Rutronik Stars Keltern alemán en la Eurocopa (55-70) gracias a un excelente tercer cuarto (7-34), después de una primera mitad muy desacertada (34-22).

El equipo catalán, con apenas ocho profesionales, rompió una racha de dos derrotas con la tercera victoria en nueve partidos entre todas las competiciones, para continuar primero en Europa (2/1).

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El entrenador, Roberto Íñiguez, había sido protagonista en la previa porque mandó a los periodistas "a la mierda" y admitió que "ahora mismo" no pueden "ganar ni la copa del meado" y que el Girona lleva "dos años comiendo caviar y ahora" come "huevos fritos con jamón y no de Jabugo".

Destacaron Queralt Casas y Juana Camilión (13), Tilbe Senyurek (11) y Ugonne Onyiah (10), fundamentales en el rebote, y Maddison Conner (10).

El Keltern fue muy superior en la primera parte, aprovechando el desacierto del conjunto catalán. El Girona solo anotó uno de los primeros nueve tiros de campo y las locales cerraron el primer cuarto con una renta de nueve puntos, contra un rival que no había alcanzado los diez puntos (17-8).

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El conjunto de Íñiguez tampoco halló el aro en el arranque del segundo cuarto y la ventaja creció hasta llegar a los 16 puntos tras un parcial de 9-2 (26-10) por las diferencias flagrantes en el acierto: 50% en tiros de campo a 15%.

Camilión consiguió diez de los primeros puntos 15 visitantes (26-15), pero era la única jugadora del Girona por encima de los dos créditos de valoración al descanso.

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El equipo catalán intentó entrar de nuevo en el encuentro con un 1-7 para romper la barrera psicológica de los diez puntos, pero el Keltern recuperó pronto la iniciativa y llegó al descanso con 12 puntos de ventaja (34-22, 17-14).

El Girona llevaba diez rebotes ofensivos más que el rival (1-11), pero su desacierto era una losa insalvable: 25% en tiros de dos puntos (6/24) y 11% en triples (1/9).

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Las visitantes regresaron del entretiempo con la obligación y también con la determinación de dar un paso adelante para enmendar su mala primera mitad y el guion del partido cambió por completo.

El Girona conquistó un 0-13 en los primeros cinco minutos del tercer cuarto y se puso por delante por primera vez en el electrónico tras un triple de Camilión (34-35).

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El equipo catalán había encontrado finalmente el acierto y alimentó su renta hasta los 56 puntos (38-56), tras varias canastas de Queralt Casas y dos triples de Madison Conner y uno de Tilbe Senyurek y Carolina Guerrero para romper el partido. Era un 5/6 en triples desde el inicio del cuarto.

El partido llegó casi resuelto al cuarto decisivo (41-56) después de un tercer período excelente en clave catalana (7-34) y en los últimos diez minutos el Girona dominó a placer ante un rival hundido, hasta una máxima ventaja de 22 puntos (43-65).

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En una situación muy delicada por la crisis de resultados y la plaga de lesiones, "una tormenta perfecta", según palabras del propio Íñiguez, el equipo consiguió una victoria que sirve para "ver la luz".

- Ficha técnica:

55 - Rutronik Stars Keltern (17+17+7+14): Konstantinova (-), Wilke (9), Del Pero (5), Mandic (9), Kiss-Rusk (3) -cinco inicial-; Booker (5), Matic (6), Norris (6) y Mitrovic (12).

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70 - Spar Girona (8+14+34+14): Camilión (13), Casas (13), Conner (10), Guerrero (7), Onyiah (10) -cinco inicial-; Senyurek (11), López (5), Lekovic (1) y Bota (-).

Árbitros: Binders-Coders (Letonia), Zupancic (Eslovenia) y Dotsenko (Luxemburgo). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la jornada 3 de la fase de grupos de la Eurocopa disputado en el Speiterlinghalle, en Keltern (Alemania).

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asm/ism